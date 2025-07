Avec le programmeÂ« Tenâ€™XP Â», Tenergie Ã©toffe son expertise en agrivoltaÃ¯sme

Tenergie vient de réaliser la 2ème récolte d’orge et de féverole cultivés entre les panneaux solaires de la centrale photovoltaïque de Calmont (Haute-Garonne) dans le cadre du programme Ten’XP, sa démarche agricole expérimentale. Ten’XP, des expérimentations au service de l’agrivoltaïsme !

Le programme Ten’XP, mis en place par Tenergie, vise à utiliser certaines de ses centrales photovoltaïques en exploitation pour mener des expérimentations agrivoltaïques sur une partie de leurs superficies, sur une période de 5 ans (2024 à 2028). Cette démarche volontaire permet d’obtenir des retours d’expérience qualifiés et quantifiés. En effet, les effets du double usage du site – production agricole et production d’énergie – sont mesurés au travers d’un suivi moyen/long terme des cultures et des animaux. En complément, des organismes indépendants suivent et valident les résultats afin de fournir des données fiables et objectives.

Focus sur la centrale photovoltaïque de Calmont

Depuis plusieurs années, François Marfaing, agriculteur engagé, élève des brebis et des agneaux sur son exploitation, dont les 22 hectares du site de la centrale photovoltaïque de Calmont font partie. Il mène en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, Tenergie et des étudiants de l’Institut Agro Montpellier un projet d’agriculture expérimental unique sur 2 hectares. Ce programme d’agrivoltaïsme a pour but d’analyser les interactions entre cultures agricoles et panneaux solaires afin d’optimiser les pratiques agronomiques dans le contexte pédo-climatique local. Sous la supervision de Jérémie Hasand, conseiller en grandes cultures, la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne réalise un suivi rigoureux des différents paramètres agronomiques grâce aux capteurs de données de la société Agralis : analyse des rendements et de la qualité des récoltes, recensement des maladies foliaires et ravageuses, suivi de la santé des plantes (jus de sève) et des adventices…

Novembre 2024 : une première récolte de sarrasin aux résultats prometteurs

Le premier cycle a débuté en juin 2024 avec un semis de sarrasin. La récolte, qui a lieu en novembre 2024, a produit de bons résultats avec un rendement de 8,8 quintaux par hectare en zone ensoleillée de l’inter-rang des panneaux solaires et 22% de plus (11 quintaux par hectare) en zone ombragée. Ces rendements sont en ligne avec les références agricoles de la région. Cette culture a également montré une réduction du déficit hydrique par rapport aux zones témoins, ainsi qu’une évapotranspiration réduite de 57%. La configuration a généré une humidité accrue dans les sols (+13% en zone ombragée), notamment en période de sécheresse estivale, favorisant ainsi une meilleure résilience des cultures face aux aléas climatiques. Cette première expérimentation démontre ainsi que l’ombrage apporté par les panneaux solaires ne constitue pas un facteur limitant et qu’au contraire il a contribué à la réduction du stress hydrique et à un meilleur développement du végétal.

Juillet 2025 : deuxième récolte d’orge et de féverole

Un mélange d’orge et de féverole a été semé fin 2024. La récolte a eu lieu jeudi 17 juillet dernier. Les différentes observations pour cette seconde récolte ainsi que les suivis agronomiques, à nouveau réalisés par la Chambre d’Agriculture de la Haute Garonne, permettront de consolider les meilleures pratiques agronomiques et d’enrichir les connaissances sur les impacts de l’agrivoltaïsme. Ce projet expérimental pourrait ouvrir la voie à de nouvelles synergies entre production agricole et installations photovoltaïques. En optimisant les ressources naturelles et en atténuant les effets du changement climatique sur les cultures, cette expérimentation marque un pas vers une agriculture innovante, plus durable et résiliente.