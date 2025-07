Les premiers panneaux PV du projet Noviliasun sont arrivÃ©s Ã  BÃ©theny, entre ACC et approches sociale et environnementale

Plurial Novilia, filiale du Groupe Action Logement, gestionnaire de près de 39 000 logements sur le territoire de Champagne-Ardenne et Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne), déploie depuis le 16 juillet dernier les premiers panneaux photovoltaïques du projet NoviliaSun, situé à Bétheny sur le programme d’aménagement des Promenades de Damoiselle. Les 341 panneaux photovoltaïques sont au cœur du système de production et d’autoconsommation collective innovant imaginé pour permettre la réalisation d’un bâtiment de 15 logements aux performances énergétiques exemplaires, autonome jusqu’à 70% des besoins en chauffage et électricité.

Le projet NoviliaSun ouvre la voie à de nouvelles façons de concevoir, gérer et habiter les logements sociaux, offrant ainsi une meilleure maîtrise des consommations énergétiques.

« Une parfaite intégration des énergies renouvelables dans la construction »

Pour atteindre un tel niveau de performance, rien n’a été laissé au hasard et Plurial Novilia s’est entouré de spécialistes pour concevoir un programme maîtrisé de bout en bout. Le cabinet Timo Leukefeld GmbH, spécialisé dans l’intégration des énergies renouvelables dans la construction, a participé très tôt à la réflexion et a aidé à fixer un cap énergétique précis, en identifiant les leviers concrets pour atteindre le niveau d’autonomie attendu. Pour cela, tous les critères ont été scrupuleusement pris en considération, de l’enveloppe thermique jusqu’à l’orientation et l’ensoleillement du bâtiment en passant l’épaisseur des murs, le choix des matériaux (bois, pierre) et celui des équipements – avec un recours à un chauffage infrarouge à chaleur rayonnante offrant un meilleur confort pour les occupants et garantissant de faibles consommations d’énergie. En parallèle, la conception du bâtiment repose sur une technique aussi minimale et robuste que possible. Cette approche « low-tech » de l’habitat permet également à Plurial Novilia de mieux gérer son parc immobilier, avec des coûts réduits de maintenance, tout en participant au développement de filières spécialisées au niveau local. Mais surtout, le projet intègre un système de production et d’autoconsommation collective reposant sur des panneaux photovoltaïques, permettant de fournir de l’électricité pour les parties communes, les parties privatives, ainsi que le chauffage et le réchauffage d’eau. « Le projet NoviliaSun, conçu comme une réponse aux défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain, est un pas de plus vers la neutralité carbone de notre patrimoine », rappelle Johnny Huat, Directeur Général de Plurial Novilia. « Le bâtiment s’appuie sur une approche énergétique globale, avec à la fois une conception et une architecture responsables, permettant par exemple d’optimiser l’orientation de chaque espace, et une parfaite intégration des énergies renouvelables dans la construction. »

Un bâtiment autonome jusqu’à 70%

Au total, le système garantira l’autonomie énergétique du bâtiment jusqu’à 70 %, grâce à sa capacité de production. En effet, sur le plan énergétique, le bâtiment se distingue également par une approche ambitieuse. Selon les calculs issus de l’étude initiale*, l’installation photovoltaïque intégrée affiche une puissance totale de 153.45 kilowatt-crête (kWc). Des batteries seront également installées pour stocker le surplus et permettre une meilleure distribution de l’énergie produite en fonction des besoins. Cette configuration permettrait une production annuelle estimée à 117 200 kilowattheures (kWh) en courant alternatif générés par l’installation photovoltaïque. La consommation électrique annuelle du bâtiment – incluant chauffage, eau chaude sanitaire, usage domestique et usage général – est quant à elle estimée à 79 320 kWh. Ces données prévisionnelles indiquent que le bâtiment pourrait produire significativement plus d’énergie qu’il n’en consomme, le classant ainsi dans la catégorie des bâtiments à énergie positive.

Un projet pour protéger le pouvoir d’achat

Lors de la présentation du projet l’an dernier, Plurial Novilia ambitionnait de pouvoir proposer aux locataires de ce bâtiment un « loyer charges maitrisées », c’est-à-dire un loyer intégrant déjà une prévision de charges permettant aux occupants d’avoir une visibilité maximale sur leurs dépenses. Après plusieurs mois de travail et d’échanges autour des contours juridiques de cette offre, le modèle a malheureusement dû être abandonné. « Le principal frein rencontré n’est pas lié au concept de NoviliaSun ou à la technologie photovoltaïque elle-même, mais plus à la réglementation qui impose l’installation d’équipements supplémentaires dans chaque logement et occasionne ainsi un surcoût non prévu initialement. Par ailleurs, des arbitrages budgétaires ont conduit à réduire le nombre de panneaux solaires et la capacité de stockage par batteries. Le niveau d’autonomie sera donc inférieur à celui prévu, ce qui rend caduc le dispositif de “charges maîtrisées” tel qu’il avait été pensé », reprend Johnny Huat. Malgré ce changement, le projet NoviliaSun reste un modèle en matière de performances et d’économies d’énergie, avec une autonomie directe maximale au printemps et en été, et une autonomie indirecte le reste de l’année grâce au stockage d’énergie dans les batteries. Et s’il n’est pas possible de quantifier en amont les économies précises qui seront réalisées, les locataires du bâtiment bénéficieront bien de consommations réduites grâce aux apports du soleil, tout en profitant d’un cadre de vie de qualité, à la fois innovant, vertueux et économique. « C’est un risque inhérent à l’innovation », poursuit Johnny Huat. « Innover, c’est accepter de prendre des risques et tester des modèles inédits. Parfois, la réglementation n’évolue pas aussi vite que les nouvelles solutions que nous imaginons. Mais chaque avancée, chaque apprentissage, contribue à faire évoluer le secteur du logement vers plus de durabilité et s’accessibilité ».

Un projet tourné vers les besoins des locataires

S’il n’a pas pu être poussé jusqu’au bout, le projet NoviliaSun illustre néanmoins la volonté de Plurial Novilia de repenser la relation bailleur/locataire, en portant des projets à la fois économiques et écologiques, permettant de lutter activement contre la précarité énergétique. Alors qu’une partie des locataires du parc social est touchée de plein fouet par l’inflation et les hausses de coût des énergies, le bailleur souhaite en effet capitaliser sur les énergies renouvelables pour réduire les coûts globaux liés aux énergies. « Le projet NoviliaSun illustre concrètement comment il est possible de réduire l’empreinte carbone d’un bâtiment ». conclut Fabien Petit, Président de Plurial Novilia. « C’est une approche qui demande de bousculer certains de nos acquis, notamment en matière de conception et de montage des projets, mais qui permet de dessiner les contours d’un habitat moins énergivore, plus durable tout en restant abordable ».

Encadré

Le projet en quelques dates