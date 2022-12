Volterres soutient la transition Ã©nergÃ©tique des principales mÃ©tropoles engagÃ©es dans lâ€™Axe Seine

Volterres poursuit son développement auprès des collectivités. Le fournisseur d’électricité accompagne désormais les trois principales villes et métropoles de l’Axe Seine, Paris, Rouen et Le Havre, soutient leur transition vers une énergie décarbonée et produite en circuit court.

A l’occasion de l’acte 5 des Rencontres de l’Axe Seine, l’événement du 6 décembre, se sont réunies les collectivités de l’axe fluvial regroupées en une association dont l’ambition est de contribuer au développement de l’Axe Seine des portes de la capitale jusqu’au Havre. Lors de cette rencontre, l’extension de cette association à de nouvelles collectivités riveraines du fleuve a été annoncée. La création en novembre 2022 de la SEM Axe Seine Energies Renouvelables a été également rappelée dont l’ambition est d’être un outil de soutien au développement de la production massive d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire de l’Axe Seine, notamment en identifiant des projets d’ampleur territoriale tant dans le photovoltaïque que dans l’éolien.

880 sites de la ville de Paris alimentés par Volterres

Volterres salue cette initiative, ces ambitions et annonce être le fournisseur principal d’électricité d’origine renouvelable « premium » ou à « haute valeur environnementale » des trois principales villes ou métropoles de l’Axe Seine : Paris, Rouen et Le Havre. En effet, Volterres est partenaire pour fournir l’électricité de plus de 300 sites (hôtels de ville, mairies, écoles, musées, etc.) en électricité d’origine renouvelable « premium ». A Paris, 880 sites de la ville sont ainsi alimentés par Volterres. Parmi ces sites figurent les musées de la Ville de Paris, les mairies d’arrondissement, des écoles et crèches ou encore certains lieux iconiques et touristiques (Foire du Trône, Fontaine du Trocadéro…). Au Havre Seine Métropole , Volterres fournira 270 sites à partir de 2023, parmi lesquels plusieurs sites emblématiques tels que l’Hôtel de Ville, le musée d’art moderne André Malraux, les jardins suspendus, etc. Enfin, à Rouen, 27 sites dont la mairie sont fournis depuis 2022.

“Un engagement fort pour développer des projets de production d’électricité renouvelable sur l’axe Seine”

Volterres, filiale du groupe de production d’électricité 100% d’énergie renouvelable Sun’R, accompagne les collectivités dans leurs enjeux de transition énergétique. L’entreprise propose une offre de fourniture d’électricité verte issue de producteurs indépendants couplée à un service de traçabilité innovant. Cet outil, baptisé R.E.D.S et développé par les équipes de Volterres, permet de tracer en temps réel l’origine, la nature et la répartition du type d’énergie réservée pour chaque consommateur. « Avec la création de la SEM Axe Seine Energies Renouvelables, ces collectivités ont signalé leur engagement fort pour développer des projets de production d’électricité renouvelable sur l’axe Seine. Nous sommes donc particulièrement fiers de pouvoir les accompagner dès aujourd’hui sur leurs enjeux de transition énergétique. Notre offre de fourniture d’électricité est un premier levier à court terme en faveur de la transition énergétique, en complément d’autres formes d’achat d’électricité telles que l’autoconsommation et les contrats d’achat directs (PPA) que nous soutenons également » déclare Alexis Bouanani, Directeur Général de Volterres.