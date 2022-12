OL Groupe, ENGIE et Reservoir Sun inaugurent un parc photovoltaÃ¯que unique en Europe Ã  OL VallÃ©e

Jean-Michel Aulas, Président Directeur Général d’OL Groupe, Catherine MacGregor, Directrice Générale d’ENGIE, Cécile Prévieu Directrice générale adjointe d’ENGIE, Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun et Xavier Pierrot, Directeur Général Adjoint d’OL Groupe ont inauguré vendredi 9 décembre dernier, la centrale photovoltaïque déployée sur les infrastructures de l’Olympique Lyonnais à OL Vallée – Décines Charpieu. En pleine coupe du monde de foot au Qatar ! Tout un symbole, pour un football français plus vert.

Réalisé par Reservoir Sun, ce vaste projet de solarisation a débuté en septembre 2021 sur la partie sud du site d’OL Vallée, avec la couverture par des ombrières solaires des parkings extérieurs du Groupama Stadium, propriété d’OL Groupe. Aujourd’hui ce sont 3 parkings extérieurs qui sont équipés pour une production annuelle de 9 GWH, en attendant la finalisation de la dernière tranche en cours d’aménagement.

12 GWh solaires par an

La toiture du Groupama OL Training Center, le centre d’entrainement mixte des équipes professionnelles de l’Olympique Lyonnais, a également été équipée de 4200 m² de panneaux photovoltaïques. Dans les mois à venir, d’autres panneaux seront installés sur le toit de la LDLC Arena, dont la livraison est prévue fin 2023, sur une parcelle au nord d’OL Vallée. A terme, ce parc photovoltaïque bâti sur un équipement sportif, d’une surface d’environ 50 000 m², soit l’équivalent de 7 terrains de football – ce qui le rend unique en Europe – produira une électricité locale et décarbonée d’une puissance de 12 GWH/an, correspondant à la consommation énergétique annuelle de 2 700 foyers.

“Dans le sens de l’histoire”

Ce dispositif d’autoconsommation solaire permettra de répondre à une partie des besoins en électricité du Groupama Stadium et de la LDLC Arena et d’économiser jusqu’à 2 000 tonnes de CO2 par an, afin de répondre aux nouveaux enjeux énergétiques et aux objectifs d’OL Groupe de réduire son empreinte environnementale ainsi que le recours aux énergies fossiles. Dans les prochains mois, des bornes de recharge pour véhicules électriques seront activées sous les ombrières afin d’améliorer le confort des visiteurs sur le site d’OL Vallée et d’accompagner le développement de la mobilité décarbonée. « L’inauguration de notre parc photovoltaïque constitue une nouvelle étape essentielle dans notre plan +20/-20, qui doit nous permettre d’augmenter encore notre production d’énergie de 20% afin de répondre aux besoins de notre activité, tout en réduisant drastiquement de 20% notre consommation. Nous sommes convaincus du bienfondé de notre démarche qui va dans le sens de l’histoire, en proposant de nouveaux modes de production et en réduisant le recours aux énergies fossiles. A terme notre objectif d’autoconsommation doit nous permettre de garantir la continuité de notre activité tout en limitant notre impact sur l’environnement. » a déclaré Jean-Michel Aulas, Président Directeur Général d’OL Groupe.

“Une solution de décarbonation basée sur l’autoconsommation”

« Nous sommes fiers d’inaugurer aujourd’hui ce projet unique de solarisation des parkings du Groupama Stadium, emblématique de l’OL Vallée. Ce partenariat permet le développement des énergies renouvelables locales, en apportant une solution de décarbonation basée sur l’autoconsommation au plus près des besoins. Il est l’illustration concrète de l’engagement de notre Groupe, du territoire et du monde du sport pour la transition énergétique. » a poursuivi Cécile Prévieu Directrice générale adjointe d’ENGIE en charge des activités Energy Solutions. Et Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun de conclure : « Reservoir Sun est très fier d’accompagner l’Olympique Lyonnais, dans la solarisation de ses actifs et dans la quête de son indépendance énergétique. Ce projet d’ombrières sur les parkings a été une totale réussite dès son développement avec la commune de Décines et la Métropole de Lyon jusqu’à sa mise en service ».