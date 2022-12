En Occitanie, le dÃ©ploiement de stations solaires sÃ©curisÃ©es et mobiles pour vÃ©los et vÃ©los Ã©lectriques, câ€™est le REV

À l’occasion d’Energaïa, le forum européen des énergies renouvelables, qui se tient à Montpellier, Stéphane Péré, Directeur général de l’AREC, l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, François Guérin, Directeur de See You Sun, et Axel Iauch, Président de Station REV, ont signé, jeudi 8 décembre, dernier un accord en vue de créer la société REV d’Occitanie, chargée de déployer en Région des stations de mobilité durable, construites à partir d’anciens containers maritimes.

Dans une Région disposant d’une météo favorable à sa pratique, le vélo et la mobilité douce au sens large, prennent une place toujours plus importante pour répondre aux enjeux de demain. Cet essor, notamment au cœur des milieux urbains, nécessite des aménagements adaptés et sécurisés accompagnant un déploiement des solutions de recharges électriques.

Plusieurs dizaines de sites pourraient être rapidement équipés

Dans ce contexte et afin relever ces enjeux, l’AREC Occitanie, See You Sun et Station REV s’associent et créent la société REV d’Occitanie. Cette dernière déploiera, en Occitanie, la solution mise au point par l’équipe de Station REV : une station solaire, mobile et sécurisée, fabriquée à partir d’un container maritime recyclé, offrant des emplacements pour vélos et des bornes pour recharger les vélos électriques. D’une surface de 10 à 30 m², ces stations durables proposent entre 10 et 40 places sécurisées et jusqu’à 20 points de recharge électrique pour vélo. Forts des premiers projets pilotes, les projections en Occitanie sont fortes : plusieurs dizaines de sites pourraient être rapidement équipés et à terme, ce nombre pourrait croître fortement ! « La solution développée par Station REV est révolutionnaire ! Elle permet d’allier mobilité douce et durable à la production d’énergie renouvelable. L’Occitanie possède un atout non négligeable à faire valoir dans ce projet, de par ses ports et son littoral : son approvisionnement en containers maritimes. » déclare Stéphane Péré, Directeur général de l’AREC.

« Les Stations sont fabriquées à partir de containers maritimes recyclés »

« Dans la continuité de notre partenariat avec l’AREC, SeeYouSun et Station REV innovent en proposant un service complet d’aménagement de parkings extérieurs dédiés à la mobilité durable. Nous sommes très fiers de mettre en œuvre au quotidien des projets de solarisation de parking en partenariat avec les collectivités, il était naturel de se pencher sur la mobilité douce avec des

stations vélos autonomes et intelligentes. De la voiture au vélo, du rêve à la réalité, c’est désormais un pari qui se concrétise avec ce premier déploiement d’envergure sur le territoire Occitan. » déclare François Guérin, Directeur de See You Sun. « STATION REV, Recharge Électrique pour Véhicules, conçoit, fabrique et installe des Stations de Mobilité Durable. Les Stations sont fabriquées à partir de containers maritimes recyclés ou sont intégrées aux ombrières photovoltaïques de notre partenaire SEE YOU SUN. Les Stations assurent le parking sécurisé des vélos, la recharge électrique des vélos et voitures ainsi que la production d’énergie photovoltaïque. L’alliance de ces trois services permet de répondre à la hausse de l’usage et au vol fréquent des cycles, d’accompagner l’électrification des véhicules et de décarboner l’Energie utilisée. Tant au niveau des trajets quotidiens que lors de séjours touristiques, les Stations répondent aux nouveaux besoins liés à la Mobilité Durable. L’équipe REV est heureuse de se lier à l’AREC Occitanie, territoire ensoleillé et novateur en termes de Mobilités ! » indique Axel Iauch, Président de Station REV.