Volterres signe un contrat de complÃ©ment de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© avec 8 membres du Club des ETI de Nouvelle Aquitaine

C’est une initiative unique en France : 8 ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) membres du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine, choisissent Volterres pour un complément de fourniture énergétique. Ce contrat viendra s’associer à un PPA (Power Purchase Agreement) inter-ETI en cours de constitution. Un business model innovant !

Depuis 2 ans et à la suite de la crise énergétique, les membres du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine (1erClub de France avec 130 ETI, représentant plus de 20M€ de CA et plus de 100 000 salariés) travaillent avec la Région Nouvelle-Aquitaine sur la création d’un PPA multi-acheteurs. L’objectif est de fournir à un groupement d’entreprises une électricité verte, locale, issue de la région Nouvelle-Aquitaine et apportant une visibilité tarifaire sur le long terme (15 ans au minimum). Un projet complexe et unique en France.

Une étape décisive vient d’être franchie

Un groupement de 8 Entreprises de Taille Intermédiaire ont effet signé un contrat avec Volterres pour fournir l’électricité complémentaire à ce PPA. Ce contrat assurera 80 % de la consommation énergétique de ces entreprises, les 20 % restant seront issus du PPA dès 2026. « Le double savoir-faire de Volterres sur les marchés de la fourniture aux grands clients et de la valorisation de la production d’EnR permet en effet à Volterres de proposer un contrat unique et différenciant d’agrégation-fourniture, adapté aux besoins des clients ayant souscrit un PPA » souligne Alexis Bouanani, Directeur général de Volterres.

Une offre sur mesure pour des ETI ancrées dans les territoires

Les 8 ETI signataires sont issues de différents secteurs d’activités (location de matériel, entretien de textile, santé animale, manufacture de porcelaine, agroalimentaire, etc.). Indépendantes et familiales, riches d’un ancrage local et de fortes valeurs RSE, ces entreprises illustrent la diversité de l’industrie française dans les territoires. Le contrat leur permettra de tracer leurs achats d’électricité au pas de temps horaire dans leur mix d’approvisionnement.

« En lançant cette initiative innovante, notre ambition est d’avancer ensemble pour défricher de nouvelles formes d’accès à l’énergie, nous doter d’un meilleur pouvoir de négociation et de tarifs attractifs, et de participer activement à la transformation énergétique de nos territoires » ajoute Marc Prikazsky, PDG de CEVA Santé Animale, Président du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine.

« Des solutions généralement réservées aux grands groupes »

Le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine est accompagné dans ce projet par la Région Nouvelle-Aquitaine, la société de conseil Greenbirdie et le cabinet d’avocats LLC. « Nous sommes fiers d’accompagner le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine dans la mise en œuvre d’un approvisionnement énergétique groupé combinant un PPA collectif et une fourniture de complément. Ce projet innovant permet à des entreprises de taille intermédiaire d’accéder à des solutions généralement réservées aux grands groupes, leur ouvrant la voie à une visibilité à long terme sur leurs coûts énergétiques. En structurant ce dispositif collaboratif, nous espérons contribuer au développement des énergies renouvelables et à la réduction de leurs factures énergétiques. » conclut Gaëtan Collin, Président et fondateur de Greenbirdie.



Encadré

Les entreprises engagées

Anett, Ceva Santé Animale, Epsilon Composite, Bernardaud, AVI Charente, Ridoret, Socat (Delmont Group), et La Charlotte. Indépendantes et familiales, ayant un ancrage local et de fortes valeurs RSE, ces entreprises illustrent la diversité de l’industrie française dans les territoires.