LONGi et KENO : un partenariat pour fournir des modules de contact arriÃ¨re Ã  haut rendement en Europe centrale et orientale

LONGi Solar, leader mondial de la technologie solaire, et KENO Group, spécialiste dans la distribution de solutions photovoltaïques innovantes en Europe, ont conclu un partenariat stratégique sur la fourniture de la dernière série de contacts arrière de LONGi pour les pays d’Europe centrale et orientale (CEE). Détails !

La collaboration entre LONGi et KENO comprendra les nouveaux panneaux solaires Hi-MO X10 de LONGi, dotés de la nouvelle génération exclusive et de la technologie HPBC 2.0 grandement améliorée – Hybrid Passivated Back Contact. Le Hi-MO X10 a été lancé mondialement en octobre 2024 et sera déployé en Europe à partir du premier trimestre. KENO prévoit de l’intégrer à son portefeuille au deuxième semestre 2025. Le partenariat comprend également la série Hi-MO X6 Max, le successeur du produit phare de contact arrière de LONGi, Hi-MO X6. Il utilise la nouvelle plaquette M11 avec la technologie TaiRay Inside et, en version Max, a une puissance de sortie accrue pouvant atteindre 615 watts.

Programme de formation, documentation technique et assistance continue

La coopération sera un moteur pour le marché photovoltaïque en Europe centrale et orientale, répondant aux besoins changeants des clients finaux de la région. La lettre d’intention comprend trois piliers principaux de coopération : la fourniture de produits solaires leaders du marché, un support technique complet et des efforts de marketing conjoints. Les modules solaires à contact arrière de LONGi compléteront le portefeuille de produits de KENO avec des panneaux photovoltaïques haut de gamme qui offrent des performances et une fiabilité élevées aux clients de la région de KENO. Adrian Kocan, directeur général pour l’Europe de l’Est chez LONGi, a déclaré : « Un élément clé du partenariat avec KENO est notre programme de formation, notre documentation technique et notre assistance continue. Nous voulons nous assurer que le Groupe KENO dispose des connaissances et des ressources nécessaires pour fournir un service et des produits d’excellente qualité à ses clients, qu’ils soient à la fois installateurs et investisseurs ». « Grâce à notre coopération avec LONGi, nous proposons des solutions qui élèvent les normes technologiques et répondent à la demande croissante de technologies photovoltaïques modernes. Notre objectif est de continuer à renforcer cette relation afin de définir conjointement les tendances du marché des énergies renouvelables » ajoute Wojciech Babski, vice-président de KENO.

Hi-MO X10 – Présentation de la prochaine génération de modules solaires sur le marché CEE

L’un des piliers de cette coopération est l’introduction de la série Hi-MO X10 de pointe de LONGi, qui utilise la technologie HPBC 2.0 de LONGi. Le module établit une nouvelle référence en matière de performances avec une puissance de sortie de 670 W, une efficacité du module de 24,8 % et une efficacité des cellules de 26,6 %. Il surpasse les modules TOPCon conventionnels de 30 W.

Le module est équipé de la nouvelle plaquette TaiRay de type n exclusive de LONGi et de la technologie de passivation hybride bipolaire qui apporte des améliorations significatives en termes d’efficacité, de caractéristiques mécaniques et de fiabilité. De plus, il est doté d’une structure 0BB (zéro jeu de barres), d’une conception multicouche pour des performances accrues, ainsi que d’une technologie d’optimisation d’ombrage qui réduit la perte de puissance de sortie de 70 % par rapport aux modules TOPcon.