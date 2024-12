Forum EnerGaÃ¯a : la RÃ©gion Ã  lâ€™action pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique en Occitanie

À l’occasion d’EnerGaïa, le forum international des énergies renouvelables, organisé à Montpellier les 11 et 12 décembre prochains, la Région Occitanie, premier partenaire de l’événement, et ses deux agences AREC et AD’OCC, seront présentes pour accompagner l’ensemble des professionnels engagés dans la transition écologique et énergétique. Ils viendront apporter leur expertise, locale et internationale, sur des filières d’avenir telles que l’hydrogène vert, l’éolien flottant ou le solaire. Agnès Langevine, Vice-présidente en charge de l’Urgence climatique, du Pacte vert et de l’Habitat durable, représentant Carole Delga, ainsi que Christian Assaf, président de l’AREC, seront notamment présents sur le forum.

La Région Occitanie organise dans le cadre du salon plusieurs temps forts :

INAUGURATION DU FORUM ENERGAIA 2024

Mercredi 11 décembre :

10h00-10h20 : Inauguration du 18ème Forum EnerGaïa par Agnès Langevine, Vice-présidente de la Région Occitanie, Climat, Pacte vert et Habitat Durable et les partenaires de la Région - Stand Région – AREC – AD’OCC (Hall B2, D67)

JEUNESSE, EMPLOI ET TRANSITION ENERGETIQUE

Mercredi 11 décembre :

10h30-12h15 : Table ronde d’ouverture « Les énergies renouvelables, comment rendre la filière attractive à tous les publics ? ». Ouverture par Agnès Langevine – Salle Gaïa

12h15 : Accueil par Agnès Langevine de 45 jeunes en formation issus de l'école ETRE de l'Hérault et l'EFP de Montpellier qui passeront la journée sur le Forum à la découverte des métiers verts – Salle Gaïa, Hall B4

Jeudi 12 décembre :

Focus sur l’évènement phare de cette édition 2024 : le Challenge Energie Solidaire Occitanie

Jeudi 12 décembre

13h30 :« Grand Challenge Solidaire Energaïa 2024, une collecte de dons au service de la lutte contre la précarité énergétique ». Cette année, le Forum Energaïa et la Région Occitanie s’engagent en faveur de la lutte contre la précarité énergétique en soutenant un grand Challenge Solidaire au profit d’Energie Solidaire. Exposants, partenaires et visiteurs sont invités à se mobiliser pour une grande levée de fonds au profit de cette grande cause. Retrouvez Énergie Solidaire et le compteur de la collecte sur le stand Région-AREC-AD’OCC.