Volterres obtient la labellisation VertVolt, garantie d’un approvisionnement en électricité 100% à partir d’EnR

Volterres obtient la labellisation VertVolt “choix engagé” sur son offre riverains verte et tracée, signe de son engagement en faveur de la transition énergétique des particuliers. Le label, lancé par l’ADEME, est attribué aux offres garantissant que l’électricité verte vendue par le fournisseur a bien été achetée à des producteurs d’énergies renouvelables.

Alors que parmi les offres d’électricité “verte” du marché (qui représentent 70% des offres d’électricité en France actuellement), toutes ne garantissent pas que l’électricité réellement achetée par le fournisseur provient d’énergies renouvelables, le label VertVolt apporte de la transparence pour les consommateurs sur la nature des liens entre le fournisseur et les centrales de production d’énergie renouvelable situées en France.

Une énergie verte et tracée au service des riverains, entreprises et acteurs publics

Signe de son engagement constant en faveur du développement des énergies renouvelables et de leur acceptabilité locale, Volterres a lancé dès 2019 une offre de fourniture d’électricité verte à destination des entreprises et des acteurs publics respectant les principes repris dans les critères du label VertVolt. L’enjeu était de proposer une offre allant au-delà du simple mécanisme de compensation mensuel des “Garanties d’Origine”, en identifiant clairement l’approvisionnement électrique du fournisseur pour alimenter ses clients, et ce, à la maille la plus fine (heure par heure), afin d’identifier les centrales de production EnR soutenues par Volterres et assurant l’alimentation de ses clients en temps réel. “Alors que le concept de ‘partage de la valeur’ juste et équilibré avec l’ensemble des parties prenantes des territoires peine à voir le jour dans la réglementation nationale, cette labellisation est une reconnaissance de la pertinence de notre offre qui est opérationnelle dès aujourd’hui. Elle encourage notre savoir-faire, mis au service de nos partenaires producteurs pour contribuer à une meilleure acceptabilité locale de leurs projets auprès des collectivités et des particuliers. Pour accélérer la transition énergétique, notre objectif est de faciliter le déploiement des offres en “circuit court” d’une énergie d’origine renouvelable, de proximité et à coût compétitif, au service de nos partenaires producteurs” précise Alexis Bouanani, Directeur de Volterres.

« Accélérer la transition énergétique au niveau local.”

Les premières offres à destination des clients particuliers riverains des centrales de production partenaires de Volterres ont vu le jour avec le producteur ERG. Le but est de proposer aux habitants riverains des centrales de participer à la transition énergétique de leur territoire en ayant accès, à travers une offre de fourniture sur mesure, à une énergie verte produite localement, et à tarif préférentiel. “Intervenir aux côtés de Volterres pour mettre à disposition des particuliers une électricité verte de proximité était pour ERG une évidence. La complémentarité de nos expertises est le signe de notre engagement commun pour accélérer la transition énergétique au niveau local.” conclut Thomas Halbert, Directeur Général ERG Développement France.