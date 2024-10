Le Groupe Sorégies inaugure une nouvelle centrale photovoltaïque au sol à Antran dans la Vienne (86)

Le 25 septembre dernier, le Groupe Sorégies a inauguré sa nouvelle centrale photovoltaïque de la Fousserette située à Antran, près de Châtellerault, dans le département de la Vienne (86). C’est le troisième site de production d’énergie verte inauguré par le groupe depuis début 2024 : une belle dynamique qui atteste de l’engagement de Sorégies envers les énergies renouvelables.

Le nouveau parc photovoltaïque de Sorégies sis dans la Vienne est composé de 5 805 modules solaires. Il s’inscrit dans la stratégie du producteur-fournisseur de privilégier les circuits courts pour accompagner ses clients dans la transition énergie-climat et leur proposer des offres de fournitures compétitives.

Accélérer et soutenir la transition énergie-climat de la Vienne

Implanté sur près de 3 hectares de terrain, le parc photovoltaïque d’Antran abrite 5 805 modules solaires, fournis par l’entreprise châtelleraudaise VMH Energies. Avec une puissance totale de 3 223 kWc, il doit générer 3 805 MWh, soit l’équivalant de la consommation de 2 110 habitants et de 1140 tonnes de CO2 économisées par an. Il s’agit de la 3ème centrale de production d’énergie renouvelable mise en service par Sorégies dans la Vienne en 2024, après les parcs éoliens de Chaunay 2 (13,5 MW) et de Millac (12 MW). Cette dynamique de développement s’inscrit dans la feuille de route du groupe d’atteindre d’ici 2030 les 1000 GWh d’énergie renouvelable via ses propres actifs de production.

Privilégier l’approvisionnement en circuits courts

Le nouveau parc photovoltaïque d’Antran fait écho à la volonté du Groupe Sorégies d’offrir à ses clients une énergie locale et citoyenne, à un coût maîtrisé. Le groupe s’appuie sur l’intégration de ses activités de fourniture et de production pour soutenir la décentralisation de l’énergie et le développement de modèles de consommation en circuit court. Comme l’ensemble de ses actifs de production, le parc d’Antran contribuera à l’équilibre du mix énergétique de l’entreprise pour approvisionner ses clients en électricité verte toute l’année. “Cette inauguration marque une nouvelle étape dans la stratégie du Groupe Sorégies d’agir tant pour la transition énergie-climat que pour l’économie locale. Elle illustre parfaitement notre modèle de boucle énergétique : fournir une énergie locale développée avec et pour les territoires à un prix de revient compétitif pour protéger nos clients de la volatilité des prix.” confie Frédéric Bouvier, Président du directoire du Groupe Sorégies.