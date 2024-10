MELVAN devient une sociÃ©tÃ© Ã  mission et renforce son engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique

MELVAN, producteur français et indépendant d’énergies renouvelables, annonce officiellement l’adoption de son nouveau statut de société à mission. Cette transformation marque une étape clé dans l’évolution de l’entreprise, en renforçant son engagement en faveur d’un modèle de développement responsable, au service de la transition énergétique.

MELVAN a pour ambition de rendre les énergies renouvelables irrésistibles pour les territoires et les populations. En tant que société à mission, MELVAN se dote d’une raison d’être statutaire qui guide désormais chacune de ses actions : « Producteur d’énergie renouvelable indépendant, MELVAN œuvre à faire de la transition énergétique une réalité dans la lutte contre le réchauffement climatique ».

Une raison d’être inscrite dans ses statuts

En tant qu’acteur de la résilience énergétique et économique des territoires, MELVAN déploie localement des solutions décarbonées, renouvelables, compétitives et fiables ». Grâce à ce statut, MELVAN intègre la communauté restreinte des 1 600 sociétés à mission en France, sur plus de 4 millions d’entreprises immatriculées. En adoptant ce statut, MELVAN se positionne comme un acteur exigeant et innovant sur les enjeux RSE de son secteur, tout en renforçant son impact positif sur les territoires et les communautés avec lesquelles elle interagit.

Des engagements concrets et ambitieux

MELVAN articule sa mission autour de quatre engagements stratégiques. Produire localement de l’électricité renouvelable, décarbonée, fiable et compétitive, pour :

Contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. Favoriser l’engagement et le bien-être des collaborateurs et des parties prenantes en créant un environnement de travail inclusif et participatif. Minimiser les impacts environnementaux de ses projets, avec une approche intégrée respectueuse des territoires. Sensibiliser les territoires aux enjeux énergétiques et environnementaux, en accompagnant les collectivités, entreprises et citoyens dans la transition énergétique.

MELVAN s’engage à mesurer l’atteinte de ces objectifs et à publier régulièrement un rapport de mission afin de garantir une transparence totale et de rendre compte de ses avancées. Pour Laurent Albuisson, Pierre-Yves Barbier et Sébastien Dubois, cofondateurs ainsi que pour l’ensemble des 50 collaborateurs de MELVAN : “Devenir une société à mission n’est pas seulement un engagement pour MELVAN, c’est une conviction profonde : celle que la transition énergétique ne se fera qu’en plaçant l’humain et l’environnement au cœur de chaque décision. Nous avons choisi de faire de cette mission notre guide, pour favoriser un impact positif et durable.”

Concilier performance économique et impact social et environnemental

En adoptant ce statut de société à mission, MELVAN affirme sa volonté de concilier performance économique et impact social et environnemental. Cette démarche s’inscrit dans une tendance de fond, où les sociétés à mission sont perçues comme plus résilientes et capables de s’adapter aux nouveaux défis économiques et environnementaux, tout en créant de la valeur durable pour l’ensemble de ses parties prenantes. Cette étape cruciale pour MELVAN a été rendue possible grâce à l’accompagnement de LYSI, cabinet spécialisé en stratégie durable, et à l’expertise précieuse de ses dirigeants : Thomas Nouvian, Sylvain Prevost et Constantin de Salvatore.