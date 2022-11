Volterres Ã©largit ses capacitÃ©s de valorisation de centrales ENR

Le fournisseur d’électricité Volterres vient d’obtenir l’agrément pour gestion de l’obligation d’achat concernant les centrales d’énergies renouvelables d’une puissance inférieure à 500 kW. L’obtention de cet agrément permet désormais à Volterres de valoriser l’ensemble des types de production d’énergies renouvelables et renforce sa position d’acteur majeur dans la fourniture de solutions pour le développement d’énergies renouvelables.

Les tensions sur la production et la fourniture d’énergie rappellent la nécessité d’accélérer la transition énergétique de tous les acteurs : producteurs, fournisseurs, consommateurs professionnels ou particuliers. C’est la mission de Volterres depuis sa création il y a 3 ans : à travers un réseau de producteurs d’ENR indépendants, le fournisseur d’électricité facilite l’accès des entreprises et collectivités à une énergie verte et locale. Aujourd’hui, Volterres étend son offre de valorisation de la production d’énergies renouvelables dans tous les territoires en obtenant l’agrément pour valoriser des centrales dont la puissance est inférieure à 500 kW en photovoltaïque et hydraulique, ainsi que certaines centrales éoliennes. Désormais, le fournisseur d’électricité, grâce à sa large palette de solutions, est habilité à se connecter à l’ensemble des types de production d’énergie renouvelable.

« Un pas de plus vers la démocratisation des énergies vertes »

A travers cet agrément, Volterres continue de concrétiser sa mission, à savoir, rapprocher les producteurs d’énergies renouvelables de leurs consommateurs grâce à plusieurs indicateurs (proximité, taux tracé en temps réel, impact carbone). Cela permet de répondre aux demandes de ses partenaires producteurs souhaitant valoriser localement leurs centrales de cette taille auprès des collectivités notamment. Couplé à l’outil de traçabilité, plusieurs cas d’usages sont envisageables : grappes de projets, autoconsommation collective digitale… Ce type de services comblent également les clients consommateurs, notamment les collectivités locales souhaitant un seul et même interlocuteur pour la valorisation de leurs installations photovoltaïques (souvent sur toiture) et la fourniture en électricité de leurs bâtiments publics. « Nous sommes fiers d’avoir obtenu cet agrément pour gestion de l’obligation d’achat. Désormais, l’ensemble des centrales d’électricité renouvelable en France pourront valoriser leur production de manière totalement transparente auprès des entreprises qui cherchent à verdir leur consommation d’énergie. Cette nouvelle est un pas de plus vers la démocratisation des énergies vertes ! » déclare Alexis Bouanani, Directeur Général de Volterres.