AgglomÃ©ration Agen : DÃ©ploiement du plus grand parc dâ€™Ã©clairage public solaire en Europe

Le Plan d’Économie d’Énergie en Éclairage Public et Signalisation lumineuse tricolore de l’Agglomération d’Agen consiste à la modernisation du parc d’éclairage public de l’Agglomération, soit 19 000 points lumineux Il prévoit le remplacement, d’ici 2026, de 7 000 lampadaires obsolètes par environ 6000 lampadaires photovoltaïques fabriqués en Lot-et-Garonne par l’entreprise Fonroche Lighting, leader mondial de l’éclairage public solaire. Lancé en 2022, ce programme d’investissement écologique fait de l’Agglomération d’Agen, la 1ère collectivité d’Europe à déployer, sur le mandat, le plus grand parc d’éclairage public solaire en Europe !

L’Agglomération d’Agen a opté pour un vaste plan d’investissement de plus de 15 millions d’euros de travaux pour renouveler la moitié du parc d’éclairage public communautaire sur le mandat 2020-2026. Le Plan d’Economie d’Energie en Eclairage Public et Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS) va permettre une diminution de la consommation énergétique en éclairage public sur le territoire. Le remplacement de luminaires par des technologies à Led ou des éclairages photovoltaïques doit engendrer un retour sur investissement intéressant, tout en apportant un meilleur confort pour les usagers.

Le programme du PEEEPS et les objectifs chiffrés

La première étape a consisté à établir un diagnostic complet sur le terrain de la totalité du parc d’éclairage existant en étudiant l’état de plusieurs éléments : le luminaire, le réseau électrique, la qualité de l’éclairage, le mât et l’environnement Au terme de ce travail important, 2450 points ont été déclarés conformes, 9500 points vont faire l’objet d’un relamping en LED et 6000 points vont être remplacés par des lampadaires photovoltaïques. L’investissement global de ce projet s’élève à 15,752 Millions d’euros sur le mandat avec environ 9 000 à 9 500 points lumineux remplacés sur le mandat soit plus de 50 % du parc. Dès 2026, la consommation annuelle d’électricité de l’Agglomération d’Agen devrait baisser d’au moins 30%, soit un gain de plus de 2,8 millions de kWR. Ce qui, considérant le coût du kW avant la crise énergétique actuelle, équivaut à une économie potentielle de 480 000€ / an.

L’éclairage photovoltaïque

Le changement des 7000 points en éclairage solaire nécessitera seulement 6000 lampadaires pour une même surface éclairée : une réduction de près de 14% du nombre de lampadaires alliée à une amélioration de la qualité d’éclairage. Le photovoltaïque permet donc de diminuer sensiblement le nombre de lampadaires sur l’agglomération tout en améliorant la qualité d’éclairage. Les autres avantages de l’éclairage solaire :

• Une installation plus rapide que le filaire, sans tranchée et donc moins de gênes pour les riverains

• Une technologie mature et compétitive par rapport au filaire

• Pas de consommation d’électricité et peu de maintenance avec diminution de facture à la clé

• Utilisation d’une source d’énergie renouvelable.

• Amélioration du confort d’éclairage des usagers de la voie publique

• Prise en compte de la biodiversité dans le cadre des projets d’aménagement

Encadré

La qualité Made in France

Fonroche Eclairage dispose d’un site de production localisé sur le territoire de l’Agglomération d’Agen avec une maîtrise globale de toute la chaîne de valeur (conception, études solaires et photométriques, fabrication, installation et maintenance). Ce site allie technicité et réactivité, en se portant garant de la qualité “Made in France” de chaque produit. La capacité de production des ateliers avoisine les 70 000 lampadaires /an avec des commandes expédiées dans le monde entier ! Les chiffres clés de Fonroche • 180 salariés • 120 000 lampadaires solaires installés • 4 filiales dans le monde