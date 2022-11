Enerfox lance la deuxiÃ¨me version de Simula Fox, son logiciel de simulation dâ€™autoconsommation et dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique

Enerfox, start-up agissant pour l’optimisation des consommations énergétiques pour les professionnels, lance la deuxième version de son logiciel de simulation d’autoconsommation et d’optimisation des consommations, en amont d’un projet d’installation d’énergies renouvelables sur un site professionnel. Un logiciel polyvalent !

Destiné à la fois aux installateurs photovoltaïques et aux bureaux d’études énergétique, Simula’Fox est conçu pour être utilisé par différents acteurs de l’énergie, de manière simple et intuitive afin d’accompagner aux mieux leurs clients professionnels dans leur démarche d’efficacité énergétique.

De la réduction du talon de consommation à l’autoconsommation pilotée

Le logiciel est flexible et permet d’étudier différents scénarios de maîtrise de l’énergie : mise en place d’actions de sobriété (réduction du talon de consommation par exemple), recherche d’optimisation d’horaires d’activité, de période de fermeture, de pilotage anticipé… La construction de ces scénarios donne un aperçu de la quantité d’énergie qui pourrait être produite localement et/ou non-consommée et donc effacée de la facture, et permet de mieux anticiper à l’avant-projet les gains qu’il est possible de réaliser.

La comparaison de différents scénarios, un atout clé pour aider les professionnels à consommer intelligemment

Une fois que les scénarios de sobriété ou d’efficacité sont construits, le logiciel intègre un module de comparaison, afin de définir celui qui aura les meilleures performances. Divers critères sont étudiés : taux d’autoconsommation, taux d’autonomie, quantité d’énergie produite, soutirée, autoconsommée, pilotée, surplus en kWh…

Une mise à disposition début 2023

Le logiciel sera accessible aux premiers utilisateurs dès le premier trimestre 2023 ! Découvrez la démonstration du logiciel en avant-première à Energaïa, rendez-vous sur le stand Enerfox Hall B1 Stand F13 !