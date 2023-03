Voltec Solar, laurÃ©at du TrophÃ©e Â« Made in Alsace Â» des entreprises dâ€™Alsace

La troisième cérémonie des Trophées des entreprises d’Alsace s’est tenue en ce mois de mars 2023 à Ostwald. Dans la catégorie Made in Alsace, la société Voltec Solar créée en 2009 a raflé la mise. Une consécration méritée pour cet acteur influent du photovoltaïque européen !

Chaque année depuis trois ans, le journal les DNA organise une soirée pour récompenser les initiatives économiques et sociales du territoire alsacien. Dans la catégorie Made in Alsace le lauréat n’est autre que la société Voltec Solar émanation en 2009 de la holding Strub, fabricant de meuble en bois, dans une volonté de diversification d’activité. En 2022 et en plein emballement du marché solaire, Voltec Solar est sur le point d’installer une nouvelle ligne de production de panneaux photovoltaïques dans son usine de Dinsheim-sur-Bruche. Opérationnelle à compter de cette année, elle doit lui permettre de doubler le nombre de panneaux produits et atteindre ainsi le million d’unités chaque année. « Cette opération doit s’accompagner de 50 à 60 embauches » assure Michael Godetn le directeur commercial de l’entreprise. En parallèle, la société a indiqué travail­ler sur un projet de «giga-usine» en lien avec l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-France. Cette structure doit lui permette d’industrialiser une technologie de panneaux photovol­taïques reposant sur l’alliance de la pérovskite et du silicium. Ce duo in­novant doit lui assurer une meilleure conversion de la lumière captée en énergie. La mise en production de cette technologie et la commerciali­sation de premiers produits sont en­visagées dès 2025.