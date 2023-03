Twido, la solution chauffe-eau hybride solaire simple qui permet dâ€™Ãªtre conforme Ã  la RE2020

Tous les modèles Twido disposent d’une double résistance électrique et photovoltaïque, ce qui fait de Twido un chauffe-eau hybride lorsqu’il est couplé à des panneaux photovoltaïques ! Explications.

Toutes les résistances des CE Twido sont composées de deux circuits, l’un électrique de 800W (réseau EDF) alimentée par le secteur (230 240V AC) et l’autre photovoltaïque dédié de 330W – 54V alimentée par des panneaux photovoltaïques, via le « Boitier-PV ». Le fonctionnement de cette option se fait en courant continu (DC) par injection directe, il n’y a donc pas besoin d’onduleur. Ces résistances ont été conçues pour être optimum avec des panneaux de 96 cellules. Cela permet d’obtenir le meilleur rendement et la meilleure production d’énergie PV possible. Doté de cette technologie, Twido devient une véritable batterie verte de stockage d’énergie. La préconisation des experts Twido est de ne pas installer une puissance supérieure à l’usage quotidien standard. En sachant que Twido est une solution hybride et que le réseau d’énergie traditionnel reste nécessaire pour assurer les besoins complémentaires. Dernière petite chose et non des moindres. Le Twido hybride est l’allié indéniable des professionnels de la construction pour ce qui est de la conformité à la RE 2020. Pour être en conformité, prévoir a minima un panneau pour le Twido ! Une solution simple et facile.

Encadré

Les avantages de Twido

ƒ Véritable solution hybride

ƒ Injection directe de l’énergie PV en courant continu

ƒ Installation simplifiée (pas d’onduleurs ni de micro-onduleurs)

ƒ Solution pérenne

ƒ Solution RE2020 – Titre V adaptée a la construction