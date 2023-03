Decathlon Vannes choisit Helexia pour son projet de toiture photovoltaÃ¯que en autoconsommation !

Helexia & Decathlon France annoncent la mise en service de la toiture photovoltaïque en autoconsommation couvrant désormais le magasin de Decathlon Vannes. L’autoconsommation, à fond la forme !

Après Decathlon Epagny, c’est désormais en pleine terre bretonne que Decathlon France passe le cap du photovoltaïque pour l’un de ses magasins. La réussite de ce nouveau projet photovoltaïque illustre la démarche de décarbonation déployée par Decathlon depuis plusieurs années. Cette démarche fixe l’objectif suivant : réduire de 56% l’intensité carbone des magasins Decathlon France d’ici 2026. Le déploiement du photovoltaïque en autoconsommation et la collaboration avec Helexia s’inscrit dans la poursuite de cet objectif.

Faites comme Decathlon Vannes, choisissez l’autoconsommation photovoltaïque

100% de l’énergie produite par la toiture photovoltaïque est utilisée par le magasin directement, c’est ce qu’on appelle l’autoconsommation. Dans le cadre du site Decathlon Vannes, la centrale en toiture produit une énergie décarbonée, générée localement, et permet au magasin d’utiliser directement l’énergie produite pour couvrir une partie des besoins énergétiques du site. Ce projet de toiture photovoltaïque d’une surface de 868m² et composé de 514 modules est une parfaite illustration de l’engagement de Decathlon vers l’utilisation des énergies renouvelables et la réduction de ses dépenses énergétiques (exemple : passage à l’éclairage LED). Ce nouveau succès photovoltaïque est une nouvelle étape vers l’objectif global des magasins Decathlon France à horizon 2026.

Les bénéfices du passage au photovoltaïque pour Decathlon Vannes

Valorisation de l’actif immobilier via l’exploitation de la toiture du magasin,

L’autoconsommation comme vecteur de réduction de la facture énergétique du site,

Assurer une partie des besoins énergétiques du site et être moins dépendant des fournisseurs d’énergie,

Accélérer la décarbonation du magasin par l’usage d’une énergie propre et locale.

Le projet en chiffres



Production annuelle : 186 MWh

CO2 évitées : 8 t/an

Taux d’autoconsommation : 100 %

Puissance installée : 175 kWc

Arbres plantés (équivalent) : 761

Consommation d’énergie annuelle (équivalent) : 63 familles/an