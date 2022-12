VOLTANEO voit les choses en grand pour EnergaÃ¯a

Avec une année record clôturée à 52 millions de CA soit +325% par rapport à l’année précédente, Voltaneo, Distributeur français de solutions photovoltaïques, voit les choses en grand pour le Forum Energaïa. Présent dans le Hall B2, Stand E14, Voltaneo, avec ses partenaires stratégiques, a prévu de nombreuses animations et des présentations exclusives de nouveaux produits pour les acteurs du photovoltaïques .

Le mercredi matin, autour d’un petit déjeuner, ESDEC présentera les derniers produits sortant de sa R&D. Le midi, un cocktail de Noël sera organisé par ENPHASE qui présentera pour la première fois en exclusivité France son dernier micro-onduleur intelligent IQ8 qui arrivera sur le marché dans les prochaines semaines.

Jeudi midi, KOSTAL présentera également autour d’un cocktail une exclusivité salon : le dernier onduleur Piko CI, dédié aux acteurs du tertiaire.

Au-delà de ces animations, les visiteurs de Forum Energaïa pourront découvrir directement sur le stand Voltaneo le dernier module M10 Supercharged Made in France de SYSTOVI, toute la Gamme SUNPOWER Maxeon et Performance avec les meilleures garanties du marché ainsi qu’une sélection de modules bas carbone chez DMEGC, LONGI et TRINA.

Enfin, MADEnR et Voltaneo feront gagner par tirage au sort sa toute nouvelle armoire de stockage SunBox, d’une valeur de 10 000€.