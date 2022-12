H2-Industries et Terra Sola Group AG : un protocole dâ€™accord dâ€™approvisionnement de plusieurs pays dâ€™Afrique en Ã©nergie verte

H 2 -Industries, société américaine internationale spécialisée dans la production d’hydrogène et les solutions de stockage d’énergie, vient de signer un protocole d’accord avec Terra Sola Group AG, développeur suisse de projets intégrés d’énergies renouvelables. Cet accord appuie le développement par Terra Sola de programmes d’énergie photovoltaïque intégrés à grande échelle et sur mesure pour certains pays africains.

La technologie des liquides organiques porteurs d’hydrogène (LOHC) de H 2 -Industries propose des solutions technologiques pour le stockage et la libération d’énergie électrique en vue de son exportation, de son utilisation comme matière première industrielle locale ou pour la stabilisation du réseau principal et/ou la disponibilité de l’énergie hors réseau. Cette coopération de plusieurs millions de dollars US avec Terras Sola vise à accélérer la transition des industries locales vers l’utilisation des énergies renouvelables, à favoriser l’électrification et à stimuler le développement socio-économique dans les pays choisis.

Des centrales photovoltaïques à grande échelle

Terra Sola Group AG réunit des partenaires financiers, technologiques et du développement pour mettre en place des centrales photovoltaïques à grande échelle, principalement au Moyen-Orient, ainsi qu’en Afrique, où la demande en énergie est élevée. Aujourd’hui, par l’intermédiaire de Terra Sola PV Production Algérie, membre de son consortium international situé en Algérie ;, Terra Sola est présente dans plus de 17 pays africains avec un portefeuille de projets combinés de plus de 10 GW de capacité solaire installée. Ces projets procureront de multiples avantages socio-économiques pour les pays d’accueil, notamment à l’aide de programmes de formation de haut niveau et de création d’emplois, de la délocalisation d’unités de production industrielle et d’un transfert de connaissances. La technologie LOHC de H 2 -Industries joue un rôle essentiel dans ces programmes intégrés en raison de ses avantages technologiques et économiques uniques. Grâce à sa technologie innovante, H 2 -Industries peut convertir en hydrogène l’énergie provenant de sources renouvelables (solaire, éolienne, hydroélectrique), la stocker et la transporter par LOHC, puis la libérer pour la production d’énergie verte (via des piles à combustible), et ce où que ce soit ou pour une utilisation directe dans les secteurs de l’industrie et/ou de la mobilité, sur le réseau ou hors réseau.

“L’accès à l’énergie est essentiel au développement futur de l’Afrique »

« Nous revenons d’Égypte où s’est tenue la COP 27 cette année, durant laquelle l’importance de la transition du secteur énergétique mondial a été soulignée par un appel à l’action lourde de conséquences. Avec Terra Sola Group AG, nous nous attacherons à donner aux pays en développement qui le voudront l’accès à une énergie propre dont ils ont tant besoin, ce qui les aidera à stimuler leur développement économique longtemps attendu, tout en contribuant aux objectifs mondiaux de zéro émission nette. La transition vers une énergie propre est une occasion unique pour l’Afrique, une chance de faire reculer la pauvreté et d’augmenter le potentiel de développement », déclare Michael Stusch, PDG de H 2 -Industries. « L’Afrique subit aujourd’hui de plein fouet les effets de la crise climatique mondiale. Bien que le continent contribue le moins au réchauffement de la planète, c’est lui qui est le plus impacté par changement climatique. Dans le même temps, l’Afrique a non seulement un besoin urgent de se développer industriellement, mais il lui faut aussi améliorer le niveau de vie de sa population. L’accès à l’énergie est essentiel au développement futur de l’Afrique », déclare David F. Heimhofer, président de Terra Sola Group AG. « Terra Sola, et tout particulièrement notre pôle africain basé en Algérie, a bien conscience de la combinaison prometteuse que présentent les pays africains en termes de ressources, d’emplacements favorables et d’administrations engagées, qui place le continent dans une position idéale pour produire des énergies renouvelables et devenir ainsi un pôle de l’économie mondiale basée sur l’hydrogène vert. L’accord conclu d’aujourd’hui marque un nouveau jalon pour Terra Sola après avoir déjà signé plusieurs accords, avec H 2 -Industries, pour faciliter et accélérer ce développement dans nos pays partenaires », a déclaré Belkacem Haouche, directeur général de Terra Sola Algérie PV Production et Vice-Président chargé des relations internationales du FOGECA organisation pour la Garantie le de l’Émergence Économique en Afrique.

Plusieurs projets sont actuellement en phase finale de négociation avec les autorités gouvernementales respectives des pays concernés. Le début de la mise en œuvre du premier projet est prévu pour le premier trimestre 2023.