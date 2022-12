TotalEnergies inaugure, dans les Bouches-du-RhÃ´ne, la plus grande centrale solaire sur trackers de France

TotalEnergies a inauguré, en ce début décembre 2022 et en présence de Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France, d’élus et de représentants de l’Etat, la centrale solaire de La Feuillane, située sur la commune de Fos-sur-Mer, dans le département des Bouches-du-Rhône. Spécificité : cette installation établit un record sur trackers!

Etendu sur une zone délaissée de 49 hectares appartenant à la Société du Pipeline Sud Européen (SPSE), le projet d’une puissance 33 MWc produira 55 GWh d’électricité verte soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle (hors chauffage) de 33 000 habitants.

Permettre la nidification du Milan noir

Ce projet permet de valoriser un foncier inexploité tout en respectant et en protégeant la biodiversité locale. A titre d’exemple, des espaces ont été préservés pour permettre la nidification du Milan noir identifié aux alentours du site. La centrale sera maintenue en état grâce à la présence d’ovins qui viendront, en toute sécurité, pâturer sur le site et permettre son entretien en limitant, ainsi, l’utilisation d’engins mécaniques.

SPSE est exploitante d’un réseau de stockage et de transport par pipelines d’hydrocarbures. Situés à proximité de bacs d’hydrocarbures, les terrains ne peuvent donc pas convenir pour l’agriculture, ni pour une urbanisation sur la zone. Ainsi, la vocation des parcelles concernées par le projet n’entre pas en compétition avec d’autres usages.

16 000 tonnes annuelles de CO2 évitées

Les près de 80 000 panneaux photovoltaïques qui constituent cet ouvrage sont installés sur un système mécanique, les trackers. Ce système mécanique mobile permet aux panneaux de changer d’angle d’orientation en suivant la course du soleil, exposant, en permanence, la plus grande surface possible et donc en maximisant la production d’électricité verte. In fine, c’est 16 000 tonnes annuelles de CO2 qui seront évitées grâce à cette centrale (mix européen).

3,25 millions d’euros levés en financement participatif

Le projet a fait l’objet de deux campagnes de financement participatif ouvertes aux habitants des Bouches-du-Rhône et des départements avoisinants qui ont permis de lever 3,25 millions d’euros. Les 109 souscripteurs bénéficieront ainsi de retombées économiques grâce à leur implication dans la transition énergétique. Ce projet s’inscrit pleinement dans la démarche du territoire qui s’est engagé dans un véritable programme de développement durable et de préservation de la qualité de vie pour la population locale. Le chantier de construction a démarré en septembre 2020 pour s’achever par la mise en service industrielle en février 2022, avec plus de 2 mois d’avance sur le planning initialement prévu. Un des défis principaux autour de la construction résidait dans l’intégration des standards de sécurité inerrants à ce type de site. Le phasage et la rigueur de ce chantier auront permis de concilier les attentes techniques et le respect du calendrier écologique.

L’automatisation du déballage des panneaux a permis, sur ce chantier, de limiter les risques de manutention et faire gagner un temps précieux.

Un contributeur de premier ordre dans la décarbonation des énergies

TotalEnergies a également installé des clôtures lourdes ainsi qu’un réseau incendie raccordé à celui de SPSE. « Nous sommes très fiers d’avoir construit et mis en service, la plus grande centrale de France sur trackers. Pour y parvenir nous avons dû mettre en oeuvre un planning et des solutions adaptées au niveau de sécurité du site et aux enjeux environnementaux. C’est grâce à un dialogue étroit avec SPSE, l’administration et nos sous-traitants que nous avons pu parvenir à mettre en service cette centrale avec plus de 2 mois d’avance sur le planning initial. » a déclaré Erwan Sauvegrain, Directeur des Opérations, TotalEnergies Renouvelables France. « Nous sommes heureux d’avoir pu participer au succès de ce projet de grande envergure, devenu réalité grâce aux compétences et à l’engagement impressionnant des équipes de TotalEnergies. La Centrale Solaire de la Feuillane est certes un très bel outil technologique mais surtout un contributeur de premier ordre dans la décarbonation des énergies. » a déclaré Fabien Poure, Directeur Général de la Société du Pipeline Sud Européen.