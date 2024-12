VOLTANEO : retour sur une annÃ©e 2024 intense avec de belles ambitions pour 2025

VOLTANEO, société familiale, basée à Clermont-Ferrand et fondée en 2017 par Pierre Hubert est aujourd’hui un des leaders de la distribution de matériel photovoltaïque en France. Grâce à un entrepôt logistique de 5 000 m² au cœur d’un hub autoroutier au centre de la France, une équipe réactive de 30 personnes et des relations privilégiées avec les grands industriels du secteur, VOLTANEO affiche un taux de croissance particulièrement depuis deux ans maintenant.

En 2024, dans un contexte où les prix des modules et des onduleurs ont fortement baissé, VOLTANEO termine son 7ème exercice avec un accroissement de 50 % de ses volumes, soit plus de 400 MW de modules et onduleurs livrés en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger. Mais l’entreprise encore 100 % indépendante, ne s’arrête pas là ! « Nous avons la volonté de dupliquer notre modèle efficace, sain et performant dans d’autres pays d’Europe », affirme Pierre Hubert. Ainsi, trois filiales ont été constituées en Italie, Espagne et République Tchèque en septembre 2024 avec des entrepôts logistiques et des équipes commerciales/supports sur place. « Les grandes marques imposent toujours plus de volumes. Nous devons donc trouver des relais de croissance, car la France n’est pas à l’abri d’un ralentissement de la filière » ajoute Pierre Hubert. « Et même si de grands distributeurs sont déjà implantés dans ces pays, nous avons notre carte à jouer, comme nous avons su le faire en France ».

Le distributeur le plus digital de la place

Depuis trois ans, l’entreprise a pris le virage du digital en développant son propre webshop accessible aux clients professionnels du secteur. Avec plus de 50 % des commandes faites en ligne, VOLTANEO est incontestablement le distributeur le plus digital de la place. Le webshop offre des informations en temps réel sur les produits, les arrivages, et les quantités disponibles, mais surtout, les commandes sont traitées en priorité et expédiées sous 24 h.

Les clients sont ainsi autonomes pour commander simplement une palette de modules ou un coffret électrique et ainsi gagner du temps. 2025 s’annonce donc sous l’ambition du développement européen de l’entreprise clermontoise, qui n’oubliera pas son marché domestique pour autant. « La relation commerciale reste au cœur de notre stratégie, ainsi, nous ouvrons trois postes au commerce et au support technique afin d’accompagner avec plus de proximité nos clients installateurs, développeurs ou grossistes généralistes » indique Lucas Fournet, Directeur Commercial.

VOLTANEO lance, en exclusivité, la gamme de drones DJI ENTERPRISE à Energaia

DJI est mondialement connue comme LA marque experte, qualitative et offrant une gamme complète de drones pour le photovoltaïque. De la vente à la surveillance des centrales, DJI propose plusieurs drones s’adaptant aux besoins et au budget de tous. « Les drones vont petit à petit remplacer les échelles et les mètres en offrant de la sécurité pour les équipes et de la précision au cm près, c’est une révolution pour nos clients » s’enthousiasme Lucas Fournet.

Toutes les équipes commerciales et techniques de VOLTANEO seront bien entendu présentes sur ENERGAIA. HALL B2 – STAND D20, pour découvrir en exclusivité les nouveautés 2025