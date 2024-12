Appel Ã  financement participatif pour les combriÃ¨res solaires du parking sÃ©curisÃ© Poids Lourds de Beaurepaire en Bresse

L’association AJENA, actrice majeure des énergies renouvelables dans le Jura et instigatrice du volet participatif de l’éolienne de Chamole et de la ferme solaire de Picarreau en appelle à nouveau aux citoyens pour participer au projet d’ombrières solaires du parking sécurisé pour poids lourds de Beaurepaire en Bresse. Le projet est situé au cœur de la Zone Artisanale de la Chaigne à Beaurepaire-en-Bresse proche de la sortie 8 de l’autoroute A39.

Sa superficie permettra la réalisation de 150 places de parking. L’architecte est situé à Lons le Saunier et le porteur du projet est Romain Bardy de la société TPS. La puissance installée sera de 2,9 MWc pour 13 000 m² de panneaux environ répartis dans 10 ombrières. La productivité annuelle attendue est de 1100 heures.

La collecte sous forme de contrats de prêts de 5 ans est ouverte aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux clubs d’investissement en énergie renouvelable. Le paiement des intérêts annualisés se fera à la date anniversaire de la clôture de la collecte prévue en janvier 2025. Le remboursement des montants investis sera de 30% en 2028, 30% en 2029 et 40% en 2030.

Le coût du projet est de 4.9 ME pour un total de fonds propres de 500.000 euros constitué de fonds participatif à 90% soit 450.000 euros. Des bornes de rechargement de véhicules électriques PL sont prévues ainsi que des prises pour les camions réfrigérés. Une station multi-énergie (biogaz et hydrogène) est envisagée. Des ombrières véhicules légers (VL) seront construites indépendamment de la présente collecte.

La production des ombrières PL permettra d’alimenter 1000 foyers (hors chauffage et eau chaude) soit plus que la population de Beaurepaire en Bresse. Le projet bénéficie d’un soutien de la commission européenne, de l’agence économique régionale et de l’agence de développement économique de la Bresse Bourguignone. Prochaine réunion au sujet de ce projet au siège de l’association AJENA le mardi 10 décembre à 18h30.

Encadré

Le calendrier du projet

Début des travaux : 15/01/2025

Mise en service : octobre 2025

Ouverture du site : novembre 2025