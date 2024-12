GSE IntÃ©gration accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement en France pour accompagner la mise en conformitÃ© aux nouvelles obligations solaires

GSE Intégration, spécialiste des systèmes de montage intégrés pour panneaux photovoltaïques standards, fait part de son intention de renforcer sa présence sur le marché français. Après avoir consolidé sa position à l’international, notamment en Europe, où ses solutions équipent 6,5 millions de m² de toits, GSE Intégration met désormais son expertise au service des projets solaires en France. Cette décision stratégique intervient dans un contexte de changement réglementaire majeur et d’accélération des objectifs climatiques de l’Union européenne (UE) !

La directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), entrée en vigueur en mai 2024, marque une avancée significative. Cette législation ambitieuse place les technologies solaires au cœur de la transition énergétique, offrant des opportunités sans précédent pour les acteurs du secteur.

Dans ce contexte, GSE Intégration souhaite accompagner activement le marché français dans cette transition.

Renforcer la présence en France : une priorité stratégique

« La France a un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre des obligations solaires en Europe, et GSE Intégration est déterminé à contribuer à cet objectif. Nous croyons fermement que chaque toit peut devenir une source d’énergie durable » déclare Alban Rose, prescripteur pour le marché français, avant d’ajouter :

« Les solutions de GSE Intégration, Made in France, sont au cœur de nombreux projets de collectivités locales et de syndicats départementaux des énergies. Ces chantiers, répartis sur l’ensemble du territoire, visent à équiper des bâtiments publics et infrastructures locales d’installations solaires, témoignant de l’engagement des acteurs locaux en faveur de la transition énergétique. » Avec ses capacités de production renforcées et basées en France et une expertise technique reconnue, GSE Intégration entend répondre aux besoins des professionnels français, tout en démocratisant l’accès à l’énergie solaire pour les particuliers et les petites entreprises.

GSE Intégration : Une expertise éprouvée pour répondre aux exigences solaires

Depuis sa création, GSE Intégration s’est imposé comme un leader européen dans la conception et la fabrication de systèmes de montage intégrés pour panneaux photovoltaïques. Ces systèmes remplacent les tuiles sur le toit, offrant une solution esthétique, pratique et compétitive :

Des coûts réduits : Jusqu’à 40 % moins chers qu’un système en surimposition avec couverture classique.

Une installation optimisée : Adaptée aux projets de construction neuve et de rénovation, elle répond aux besoins des installateurs tout en garantissant une intégration parfaite.

Une esthétique soignée : En harmonie avec l’architecture des bâtiments, les solutions GSE TOIT SOLAIRE EVO s’imposent comme une alternative moderne et élégante.

Un accompagnement sur mesure pour répondre aux défis réglementaires

GSE Intégration se distingue non seulement par la qualité de ses produits, mais également par son approche centrée sur l’accompagnement des professionnels :

Formation des installateurs : Chaque projet commence par une formation approfondie, dispensée par les experts GSE Intégration, pour garantir une maîtrise parfaite des solutions.

Collaboration étroite avec les bureaux d’étude et les architectes : GSE Intégration travaille dès la phase de conception pour intégrer harmonieusement les systèmes solaires aux projets de construction.

Support technique continu : Que ce soit pour valider des plans ou résoudre des problématiques spécifiques sur chantier, l’équipe technique reste disponible à toutes les étapes du projet.

Outils innovants : Le planificateur GSE Connector simplifie la configuration des systèmes et aide à maximiser le potentiel solaire de chaque toit.

Cette approche sur mesure fait de GSE Intégration bien plus qu’un simple fournisseur : un véritable partenaire pour les installateurs, architectes et professionnels du bâtiment, particulièrement dans le contexte des nouvelles obligations solaires. « Pour répondre à la demande croissante du marché français, nous avons massivement investi cette année, notamment en doublant notre capacité de production et en mettant en place un nouveau dépôt logistique moderne en Normandie. Nous avons également renforcé nos partenariats existants et collaborons désormais avec de nouveaux partenaires français. Une nouvelle augmentation de capacité des différents composants est prévue en 2025 » conclut Alban Rose.

Encadré

GSE Intégration au salon Energaïa à Montpellier

Pour marquer son engagement renforcé sur le marché français, GSE Intégration participera au salon Energaïa, l’événement incontournable des professionnels des énergies renouvelables, les 11 et 12 décembre 2024 à Montpellier. Ce rendez-vous sera l’occasion pour l’entreprise de présenter ses dernières innovations, notamment ses solutions de montage intégrées, et d’échanger avec les acteurs locaux et nationaux engagés dans l’intégration des technologies solaires.