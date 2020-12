VOLTANEO, acteur auvergnat de la distribution de matÃ©riel photovoltaÃ¯que renforce sa logistique

La société VOLTANEO est spécialisée dans la distribution de matériel photovoltaïque à destination des professionnels : artisans, entreprises spécialisées ENR, constructeurs de maison individuelle et spécialistes des grandes centrales. Lancée en 2017 par Pierre HUBERT (qui possède plus de 10 ans d’expérience dans le photovoltaïque), elle est basée à Clermont Ferrand, excellent carrefour autoroutier lui permettant de couvrir toute la France. L’entreprise affiche une croissance exceptionnelle de 50% par an de CA pour une équipe de 10 personnes.

Une plateforme logistique de 1 200 m²

En seulement, 3 ans, VOLTANEO s’est imposée comme un acteur comptant dans le paysage de la distribution grâce à la mise en avant de marques fortes aussi bien sur le résidentiel avec SUNPOWER, SYSTOVI, APS, K2, que sur le marché des grandes centrales (100/250 kWc) avec DMEGC, JORIS et KOSTAL. Soucieuse d’accompagner ses clients, VOLTANEO assure, avec ses partenaires fabricants, des formations techniques permettant aux installateurs une réelle autonomie sur leurs chantiers. Pierre Hubert et son équipe ne comptent pas s’arrêter là, avec une forte volonté de développement. Pour cela, VOLTANEO a lancé en novembre dernier la construction d’une plateforme logistique de 1 200 m² à Clermont Ferrand. L’objectif est de pouvoir stocker encore plus de produits afin de répondre rapidement aux demandes de ses clients.

Un webshop pour les pros

VOLTANEO lancera en début d’année 2021 un webshop dédié aux professionnels. Véritable support pour le client qui retrouvera ses propres conditions tarifaires, ses produits favoris et ses historiques de commandes, le site aura pour but de faciliter les recherches et demandes des professionnels et d’accélérer le développement commercial de l’entreprise. Enfin, la croissance passera par le recrutement de chargés d’affaires photovoltaïques sur toute la France, mais également par des opportunités de croissances externes. Le service client, la réactivité et le conseil sont les valeurs partagées par toute l’entreprise.