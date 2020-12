Publication des rÃ©sultats AO Innovation et ZNI : un cadeau de NoÃ«l au pied du sapin de la filiÃ¨re solaire

Le ministère de la Transition écologique vient de publier, juste avant la période de fête, les résultats de trois appels d’offres : celui sur les projets innovants, et deux résultats en Zones non Interconnectées (projets avec stockage et autoconsommation). Comme autant de cadeaux de Noël pour les acteurs de la filière !

Pour la 3ème période des AO Innovation, 47 projets lauréats ont été désignés le 22 décembre 2020 représentant un volume de 142,6 MWc, répartis en deux familles :

Famille 1 : installations photovoltaïques innovantes au sol,

Famille 2 : installations photovoltaïques innovantes sur Bâtiments, Hangars agricoles et Ombrières de parking, ou Installations agrivoltaïques innovantes.

Les projets lauréats sont retenus avec un tarif moyen de 85,1 €/MWh.

Pour la 3ème période des Appels d’Offres avec stockage en Corse et dans les territoires d’Outre-mer, 47 projets solaires photovoltaïques avec stockage ont été désignés lauréats le 22 décembre 2020 pour une puissance totale de 57 MWc, avec un tarif moyen de 98,6 €/MWh.

Pour la 2ème période des AO autoconsommation en ZNI, un seul projet de 250 kWc a été retenu en Corse.

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20laur%C3%A9ats%20-%20CRE4%203%C3%A8me%20p%C3%A9riode%20-%20AO%20PV%20innovation.pdf

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Laur%C3%A9ats%20de%20la%203e%20p%C3%A9riode%20de%20l’AO%20ZNI%20stockage%20et%20de%20la%202e%20p%C3%A9riode%20de%20l’AO%20ZNI%20autoconso.pdf