Voltalis obtient le label “Solar Impulse Efficient Solution”, preuve de son engagement pour la transition énergétique

Voltalis, spécialiste européen du pilotage intelligent de la consommation électrique des particuliers, décroche le label “Solar Impulse Efficient Solution”, fondé sur une évaluation rigoureuse réalisée par des experts indépendants. Voltalis rejoint ainsi les « 1000 solutions propres, efficaces et rentables », une initiative lancée par la Fondation Solar Impulse pour une croissance qualitative et respectueuse de l’environnement.



Voltalis a développé une technologie capable de piloter intelligemment les appareils de chauffage électriques des particuliers et des professionnels, au profit de la sécurité du système électrique. Lors des pics de consommation nationaux, cette technologie innovante permet de réduire brièvement les consommations des appareils équipés pour soulager le réseau et limiter le recours à des centrales thermiques polluantes. Véritable thermostat connecté nouvelle génération, ce dispositif est totalement gratuit pour les consommateurs équipés car il contribue activement à la transition énergétique. Il offre en plus des services digitaux permettant aux utilisateurs de piloter et programmer finement leur chauffage (66% de la consommation totale d’un logement) tout en s’inscrivant dans une démarche de sobriété positive.



Un accélérateur d’intégration des EnR

L’obtention de ce label mondialement reconnu repose sur l’étude approfondie pendant plusieurs mois de cinq critères couvrant trois thèmes principaux : la faisabilité (solution mature et industrialisée), l’environnement (impact environnemental positif) et la rentabilité (économiquement intéressante pour toutes les parties). Voltalis a répondu positivement à l’ensemble de ces conditions, évaluées par trois experts indépendants bénéficiant d’au moins 5 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, selon les normes imposées par le label. Selon un expert membre de la « World Alliance for Efficient Solutions » : « Voltalis permet non seulement de réaliser des économies d’énergie individuelles (jusqu’à 15 % d’économies d’énergie pour les utilisateurs finaux), mais il accélère également l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des centrales thermiques polluantes. Pendant les pics de consommation d’hiver, dans 80% des cas, le pilotage de la demande est préféré aux centrales thermiques, ce qui permet de réduire les émissions de CO 2 jusqu’à 70 %. L’impact de la solution sur toute sa durée de vie est très positif et favorise l’adoption d’énergies durables. »

« Atteindre la neutralité carbone »

Porté par Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse, l’objectif est clair : accélérer la transition vers une économie durable et sans carbone. Pour y répondre, Bertrand Piccard parcourt le monde pour présenter ses #1000solutions aux entreprises et aux gouvernements en vue d’accélérer leur mise en œuvre à grande échelle. Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis, commente : « Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le label “Solar Impulse Efficient Solution”. C’est une preuve supplémentaire de notre engagement depuis 15 ans pour un environnement plus durable, en proposant au plus grand nombre une solution d’économies d’énergie efficace et gratuite. Désormais membre de la “World Alliance for Efficient Solutions”, nous contribuerons à notre échelle à l’objectif commun final : atteindre la neutralité carbone. »