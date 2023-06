Q ENERGY lève 96 millions d’euros pour financer 4 projets d’énergie renouvelable en France

Conseillé par Astris Finance, Noveo Finance et Linklaters, Q ENERGY France vient d’annoncer le closing de la dette de son projet Falcon, un portefeuille solaire photovoltaïque et éolien terrestre composé de 3 projets solaires et d’un projet éolien en France, pour un montant total de 96 millions d’euros. Cette dernière transaction permettra d’ajouter 73 MW supplémentaire d’énergie propre au réseau français.

Avec cette levée de fonds de 96 millions d’euros, Q ENERGY ajoute 73 MW d’énergie propre au réseau français grâce à trois centrales photovoltaïque : La Brède (9,77 MWp), un projet solaire situé en Gironde, Mas d’en Ramis (10,58 MWp), un projet solaire dans les Pyrénées Orientales, et Chaume Solar (28,8 MWp), en Pays de la Loire. Elle implémente également un parc éolien dans l’Aude, Souleilla (24 MW). Souleilla a été le tout premier parc éolien construit par Q ENERGY (anciennement RES) en 2001. Il s’agit du premier projet à bénéficier d’un repowering, actuellement en cours de renouvellement.

« Favoriser un monde durable grâce à l’énergie verte »

Trois des actifs bénéficient d’un complément de rémunération de 20 ans avec EDF Obligation d’achat et une centrale solaire photovoltaïque a obtenu un cPPA de 15 ans avec Les Mousquetaires. Les centrales solaires de La Brède et du Mas d’en Ramis ont été mises en service au cours de l’année 2022, tandis que les deux centrales restantes seront mises en service d’ici le premier trimestre 2024. « Q ENERGY est fière de poursuivre son engagement à long terme en faveur de la transition énergétique en finançant 73 MW d’énergie propre en France. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la poursuite de notre objectif de favoriser un monde durable grâce à l’énergie verte » a confié Ludovic Ferrer, Directeur Commercial de Q ENERGY France. « Nous sommes très heureux d’avoir conseillé notre client sur cette transaction historique, car c’est la première fois que Q ENERGY France finance un portefeuille d’actifs, et nous nous attendons à ce que notre relation se développe davantage à l’avenir », a déclaré Arnaud Germain, responsable d’Astris pour la France et l’Allemagne.

« Un projet positionné au cœur de la stratégie du groupe Crédit Agricole en matière de transition énergétique »

La dette de 96 millions d’euros a été intégralement souscrite par le groupe Crédit Agricole sous l’arrangement d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes dont c’est le client, ainsi que de six autres Caisses régionales. « Nous sommes particulièrement heureux, avec les Caisses régionales de Crédit Agricole, d’accompagner le groupe Q ENERGY dans sa nouvelle stratégie d’exploitant via le financement de ce premier portefeuille. Nous avons pu apprécier la qualité et l’expertise des équipes de Q ENERGY, depuis plus d’un an pour mener à bien ce projet positionné au cœur de la stratégie du groupe Crédit Agricole en matière de transition énergétique et environnementale », a ajouté Raphaël de Mas Latrie, Ingénieur Commercial d’Unifergie. Astris Finance a agi en tant que conseiller financier exclusif de Q ENERGY France dans la structuration de la transaction jusqu’à la clôture financière, l’ensemble du processus ayant été réalisé dans un délai record de moins de 3 mois. Linklaters est intervenu en tant que conseiller juridique de Q ENERGY France, et Noveo Finance en tant que conseiller pour la structuration et l’exécution des instruments de couverture de taux d’intérêt. Les prêteurs ont été conseillés par Syneria, en tant que conseiller technique, Jeantet pour le soutien juridique, et Marsh pour l’expertise en matière d’assurance.