Le quatrième fonds de dette de Berenberg pour les projets d’énergie renouvelable atteint sa deuxième clôture

La banque privée Berenberg a procédé à la deuxième clôture de son quatrième fonds de dette dans le secteur des énergies renouvelables. Le fonds investit dans des projets d’énergie renouvelable dans l’UE et les pays de l’OCDE et, avec les fonds existants, vise à poursuivre la stratégie déjà mise en œuvre avec succès. Le fonds multi-investisseurs permet aux investisseurs professionnels et semi-professionnels de soutenir l’expansion des énergies renouvelables à partir d’un montant moyen à un chiffre.

Le “Berenberg Green Energy Debt Fund IV” a été lancé par la plus ancienne banque privée allemande en collaboration avec BayernInvest Luxembourg S.A. En plus de la dette junior, la gamme de produits du nouveau fonds comprendra à nouveau des financements unitranches de premier rang. Le fonds multi-investisseurs permet aux investisseurs professionnels – qui comprennent les investisseurs institutionnels tels que les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les caisses de prévoyance, ainsi que les banques d’épargne et les coopératives de crédit – d’investir dans le financement des énergies renouvelables, telles que les centrales éoliennes et solaires. Le fonds suscite également un vif intérêt de la part des family offices, des églises et des fondations, qui attachent une importance particulière aux aspects de durabilité en plus des rendements compétitifs dans la fourchette moyenne à élevée à un chiffre. Le volume du fonds a été alimenté à la fois par des investisseurs existants et par de nouveaux investisseurs, ce qui souligne l’attrait et le succès de la stratégie d’investissement.

Une sélection rigoureuse de projets stables et solides

“Malgré l’environnement difficile de la collecte de fonds, nous avons attiré huit nouveaux investisseurs dans notre fonds lors de la deuxième clôture. En outre, l’intérêt des emprunteurs pour notre produit ne se dément pas. Nous avons été en mesure d’allouer plus de 90 % des engagements en capital de la première clôture en seulement six mois, ce qui souligne également les fortes capacités d’exécution de nos équipes”, a déclaré Torsten Heidemann, responsable de l’infrastructure et de l’énergie chez Berenberg. “Les prêts accordés par les fonds Berenberg se caractérisent par une sélection rigoureuse de projets stables et solides en termes de flux de trésorerie, ainsi que par une structure de financement qui minimise les risques. En outre, nos investisseurs peuvent contribuer activement à la transition énergétique et profiter de la hausse des taux d’intérêt”, poursuit Torsten Heidemann. Andreas Schlüter, Institutional Clients Corporate Banking, a ajouté : “Nous continuons de constater un fort intérêt pour la classe d’actifs et notre stratégie et nous prévoyons une nouvelle clôture à court terme pour permettre à de nouveaux investisseurs de souscrire au fonds”.

La stratégie fructueuse dans le domaine des fonds alternatifs

Le fonds est un compartiment de Berenberg Alternative Assets Fund II S.A., SICAV-RAIF et classé comme un fonds de l’article 8 au sens du règlement sur la publicité (règlement (UE) 2019/2088). Le nouveau fonds complète une série de fonds de dette à capital fixe lancés depuis 2016, par le biais desquels des prêts directs sont fournis dans les segments du financement d’acquisition, des prêts hypothécaires sur navires et du financement de projets d’énergie renouvelable et d’infrastructure. En outre, depuis cette année, la famille de fonds de dette de Berenberg couvre également le financement immobilier structuré de manière conservatrice. Au total, un volume de fonds de dette de plus de 5 milliards d’euros est géré. BayernInvest Luxembourg S.A. accompagne Berenberg en tant qu’AIFM depuis de nombreuses années. “Nous apprécions la coopération durable et confiante et nous nous réjouissons de poursuivre la stratégie fructueuse avec Berenberg dans le domaine des fonds alternatifs”, déclare Ralf Rosenbaum, porte-parole de la direction au Luxembourg.