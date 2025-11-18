Voltalis et Univers unissent leurs technologies pour proposer jusquâ€™Ã  15 % dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie aux bÃ¢timents tertiaires

Voltalis, spÃ©cialiste europÃ©en de la flexibilitÃ© Ã©lectrique, et Univers, acteur majeur de lâ€™intelligence artificielle et de lâ€™Internet des objets (AIoT) appliquÃ©s Ã lâ€™Ã©nergie, reconnu pour ses solutions de gestion Ã©nergÃ©tique hautement Ã©volutives, annoncent aujourdâ€™hui la signature dâ€™un partenariat stratÃ©gique visant Ã dÃ©montrer la valeur commerciale et technique de la flexibilitÃ© Ã grande Ã©chelle dans les bÃ¢timents tertiaires. Un partenariat initial en France et au Royaume-Uni avant une montÃ©e en puissance en Europe et en AsieÂ !

Cette collaboration combine la plateforme dâ€™orchestration Ã©nergÃ©tique EnOSâ„¢ dâ€™Univers basÃ©e sur lâ€™intelligence artificielle, Ã la technologie Ã©prouvÃ©e de Voltalis en matiÃ¨re de centrale Ã©lectrique virtuelle (VPP), crÃ©ant ainsi lâ€™une des offres de flexibilitÃ© de la consommation les plus complÃ¨tes du marchÃ©. La solution sera Ã©prouvÃ©e dâ€™abord auprÃ¨s de 10 clients tertiaires en France et au Royaume-Uni, avant de sâ€™Ã©tendre progressivement pour atteindre 1 000 bÃ¢timents connectÃ©s par an, reprÃ©sentant jusquâ€™Ã 200 MW de puissance flexible en pointe, en Europe et en Asie.

Les bÃ¢timents deviennent de vÃ©ritables actifs Ã©nergÃ©tiques intelligents et flexibles

Cette intÃ©gration avancÃ©e permettra de connecter et de piloter divers Ã©quipements â€” notamment le CVC (chauffage, ventilation, climatisation), les bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques, le stockage par batteries et la production solaire dÃ©centralisÃ©e â€” afin que les bÃ¢timents puissent rÃ©agir automatiquement aux signaux du rÃ©seau et aux conditions de marchÃ© en temps rÃ©el. Ainsi, les bÃ¢timents deviennent de vÃ©ritables actifs Ã©nergÃ©tiques intelligents et flexibles, capables de rÃ©duire leurs coÃ»ts, dâ€™amÃ©liorer la rÃ©silience du rÃ©seau et de gÃ©nÃ©rer de nouvelles sources de valeur grÃ¢ce Ã leur participation aux marchÃ©s de la flexibilitÃ©. La solution commune vise Ã offrir jusquâ€™Ã 15 % dâ€™Ã©conomies sur les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et un retour sur investissement nettement amÃ©liorÃ© pouvant potentiellement le rÃ©duire jusquâ€™Ã 50 %. En ce qui concerne la durabilitÃ©, les premiers sites devraient Ã©viter plusieurs centaines de tonnes de COâ‚‚. par an, en rÃ©duisant leur demande Ã©nergÃ©tique locale, en dÃ©calant les consommations en dehors des pÃ©riodes de pointe, et en limitant le recours Ã des moyens de production fortement carbonÃ©s. Â« Les bÃ¢timents reprÃ©sentent 40 % de la consommation Ã©nergÃ©tique mondiale : leur potentiel de flexibilitÃ© reste encore largement inexploitÃ©. Cette collaboration renforce notre offre de flexibilitÃ© pour les grands bÃ¢timents tertiaires qui nÃ©cessitent des solutions de gestion Ã©nergÃ©tique avancÃ©es et un pilotage intelligent des Ã©quipements. Univers apporte une expertise de gestion et de visualisation avancÃ©e parfaitement complÃ©mentaire Ã notre plateforme VPP, Ã nos algorithmes dâ€™agrÃ©gation et Ã nos capacitÃ©s de valorisation sur les marchÃ©s. Ensemble, nous dÃ©montrons que la flexibilitÃ© peut devenir un vÃ©ritable levier de performance, et pas seulement un outil de durabilitÃ©, pour le secteur de lâ€™immobilier tertiaire Â», prÃ©cise SÃ©bastien Condom, Senior Vice-President International chez Voltalis.

Â« Ce partenariat vise Ã dÃ©ployer la flexibilitÃ© Ã une Ã©chelle industrielle et mondialeÂ Â»

Le partenariat renforce Ã©galement la position dâ€™Univers sur le marchÃ© europÃ©en de la flexibilitÃ©, en sâ€™appuyant sur lâ€™expertise reconnue de Voltalis en matiÃ¨re dâ€™accÃ¨s au marchÃ©, dâ€™agrÃ©gation et de valorisation, pour complÃ©ter ses propres capacitÃ©s dâ€™optimisation basÃ©es sur lâ€™intelligence artificielle. Ensemble, les deux entreprises crÃ©ent un modÃ¨le rÃ©plicable et Ã©volutif de flexibilitÃ© tertiaire, combinant intelligence locale et participation au rÃ©seau, au service de la performance Ã©conomique et des objectifs de dÃ©carbonation. Â« Ce partenariat vise Ã dÃ©ployer la flexibilitÃ© Ã une Ã©chelle industrielle et mondiale Â», dÃ©clare Chandi Ray, Vice President chez Univers. Â« GrÃ¢ce Ã lâ€™expertise de Voltalis sur les marchÃ©s et aux capacitÃ©s AIoT dâ€™Univers, nous dÃ©montrons que les bÃ¢timents tertiaires peuvent Ãªtre rapidement transformÃ©s en actifs intelligents et rÃ©actifs au rÃ©seau, gÃ©nÃ©rant de la valeur dÃ¨s le premier jour. Â»