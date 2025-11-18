Un nouveau projet de loi prÃ©cise les obligations solaires sur bÃ¢timents et parkings

Un nouveau projet de loi a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© en conseil des ministres la semaine derniÃ¨re. Son article 45 procÃ¨de Ã une vaste mise Ã jour du code de la construction et de lâ€™habitation, du code de lâ€™urbanisme et du code de lâ€™environnement. Focus sur lâ€™extension des obligations dâ€™Ã©nergies renouvelables pour certains bÃ¢timentsÂ !

Nouveau tournant Ã venir pour les obligations ENR sur les bÃ¢timents et parkingsÂ ! Un nouveau projet de loi met lâ€™accent sur trois choses importantes par rapport Ã lâ€™existant.

1)Â Â Â Â Refonte majeure de lâ€™article L.171-4. DÃ©sormais ce ne sont plus certaines catÃ©gories de bÃ¢timents non rÃ©sidentiels neufs qui sont concernÃ©es (selon usages), mais toutes Ã partir de seuils rÃ©visÃ©s, avec une obligation qui passe de 40% Ã 50% de couverture. Lâ€™obligation sâ€™Ã©tend aux bÃ¢timents rÃ©sidentiels, avec une date dâ€™entrÃ©e en vigueur plus tardive.

Constructions concernÃ©es :

bÃ¢timents non rÃ©sidentiels â†’ plus de 130 mÂ² dâ€™emprise au sol

parkings couverts â†’ plus de 500 mÂ²

RÃ©novations importantes :

Obligatoires pour :

plus de 500 mÂ²,

plus de 270 mÂ² Ã partir de 2028

Ã€ partir du 1er janvier 2030 :

Obligation Ã©tendue aux bÃ¢timents rÃ©sidentiels neufs et parkings couverts > 3 places.

ModalitÃ©s :

ENR installÃ©es en toiture

proportion minimale : 40 %, puis 50 % Ã partir du 1 er juillet 2027

juillet 2027 dÃ©rogations possibles : contraintes techniques, sÃ©curitÃ©, patrimoine, coÃ»ts disproportionnÃ©s

exceptions pour bÃ¢timents dotÃ©s dâ€™une toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e conforme

2)Â Â Â Â Un rÃ©gime spÃ©cifique est crÃ©Ã© pour les bÃ¢timents publicsÂ :

Article L.171-5 : rÃ©gime dÃ©rogatoire renforcÃ© pour les bÃ¢timents publics, avec seuils qui diminuent progressivement. Le bÃ¢timent public sort du rÃ©gime gÃ©nÃ©ral et passe dans le rÃ©gime spÃ©cifique prÃ©vu par L.171-5.

Nouveaux seuils dâ€™emprise au sol pour bÃ¢timents publics non rÃ©sidentiels :

1100 mÂ² dÃ¨s 2028

410 mÂ² dÃ¨s 2029

130 mÂ² dÃ¨s 2031

Exception si toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e conforme.

Auparavant, les bÃ¢timents publics devaient Ãªtre solarisÃ©s Ã partir de 500 mÂ². La contrainte est donc desserrÃ©e temporairement.

3)Â Â Â Â Les parkings en rÃ©novation lourde ou neufs associÃ©s aux bÃ¢timents sont aussi davantage concernÃ©s dÃ©sormais. PrÃ©cÃ©demment, seuls les parcs couverts Ã©taient concernÃ©sÂ :

Parcs de stationnement extÃ©rieurs (code de lâ€™urbanisme â€“ L.111-19-1)

Les obligations ENR s’appliquent aussi :

aux parkings non couverts associÃ©s Ã diffÃ©rents bÃ¢timents (commerces, bureaux, hÃ´pitaux, sports, Ã©coles, parkings couverts publics) â†’ > 500 mÂ²

aux parkings faisant lâ€™objet de rÃ©novations lourdes

