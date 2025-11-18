Plenitude renforce sa prÃ©sence en France avec lâ€™acquisition dâ€™un portefeuille d’actifs renouvelables de Neoen de 760 MW

Plenitude a signÃ© un accord en vue d’acquÃ©rir auprÃ¨s de Neoen, un portefeuille de 52 actifs en exploitation, comprenant 37 centrales photovoltaÃ¯ques, 14 parcs Ã©oliens et une installation de stockage par batterie en exploitation, pour une capacitÃ© installÃ©e totale d’environ 760 MW rÃ©partis sur l’ensemble du territoire franÃ§ais. Ces actifs produisent environ 1,1 TWh d’Ã©lectricitÃ© par an. Big dealÂ !

Cet accord avec Neoen marque une nouvelle Ã©tape dans la stratÃ©gie de croissance de Plenitude, renforÃ§ant sa position parmi les principaux acteurs intÃ©grÃ©s du secteur de l’Ã©nergie en Europe. La conclusion de l’accord est soumise Ã l’approbation des autoritÃ©s compÃ©tentes. Cette transaction reprÃ©sente l’une des plus importantes opÃ©rations rÃ©alisÃ©es sur le marchÃ© franÃ§ais des Ã©nergies renouvelables ces derniÃ¨res annÃ©es et contribue de maniÃ¨re significative aux objectifs de Plenitude en matiÃ¨re de capacitÃ© installÃ©e pour 2025. Elle soutient la croissance de l’entreprise dans le cadre du plan stratÃ©gique 2025-2028, qui vise Ã atteindre une capacitÃ© installÃ©e de 10 GW d’Ã©nergies renouvelables d’ici 2028, conformÃ©ment Ã l’engagement de Plenitude en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique.

Â«Â Nous servons dÃ©jÃ environ 1 million de clients particuliers en FranceÂ Â»

Cette acquisition renforcera encore la prÃ©sence de Plenitude en France, l’un des marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques les plus dynamiques d’Europe. L’intÃ©gration du portefeuille aux actifs existants de Plenitude permettra Ã©galement d’optimiser les opÃ©rations et les synergies. Â Â« Cette acquisition renforce notre prÃ©sence en France, oÃ¹ nous servons dÃ©jÃ environ 1 million de clients particuliers et oÃ¹ nous nous dÃ©veloppons Ã la fois sur les marchÃ©s des solutions Ã©nergÃ©tiques et de la mobilitÃ© Ã©lectrique. GrÃ¢ce Ã cette opÃ©ration, nous renforÃ§ons notre business model intÃ©grÃ© et accÃ©lÃ©rons la rÃ©alisation de nos objectifs stratÃ©giques Â» assure Stefano Goberti, PDG de Plenitude.

Quid de PlenitudeÂ ?

Plenitude est une sociÃ©tÃ© contrÃ´lÃ©e par Eni qui intÃ¨gre la production d’Ã©nergies renouvelables, la vente d’Ã©nergie, les services Ã©nergÃ©tiques et un vaste rÃ©seau de points de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques. Elle fournit actuellement de l’Ã©nergie Ã 10 millions de foyers et d’entreprises Ã travers l’Europe, avec pour objectif de dÃ©passer les 11 millions de clients d’ici 2028 et d’atteindre les 15 millions d’ici 2030.