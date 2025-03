Voltalia signe un contrat de vente dâ€™Ã©lectricitÃ© pour son projet hybride de 526 mÃ©gawatts en OuzbÃ©kistan

Voltalia vient de signer un contrat de vente d’électricité (PPA) pour son projet hybride en Ouzbékistan. L’accord a été conclu avec la société d’état JSC Uzenergosotish en marge de la visite officielle du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev en France début mars.

Cet accord, signé sous l’égide du ministère ouzbek de l’Énergie et du ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur, marque une avancée clé pour le projet Artemisya, situé dans la région de Boukhara. Le projet associe 126 mégawatts de solaire, 300 mégawatts d’éolien et 100 mégawatts / 200 mégawattheures de stockage par batteries.

Une dynamique de coopération se poursuit entre Voltalia et les autorités ouzbèkes

En novembre 2022, Voltalia avait signé un accord avec le gouvernement ouzbek, en présence de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), pour lancer le développement de ce complexe hybride. En novembre 20233, à l’occasion d’une visite d’État et sous l’égide des présidents Emmanuel Macron et Shavkat Mirziyoyev, Voltalia signait un protocole définissant les prochaines étapes du développement du projet hybride d’Artemisya. Le contrat de vente d’électricité signé ces derniers jours s’étend sur 25 ans pour le solaire et l’éolien et sur 15 ans pour le stockage. Il permet d’assurer la rentabilité à long-terme de cet ambitieux complexe, ainsi que sa viabilité financière. Artemisya contribuera à faire face aux besoins d’électricité croissants du pays, ainsi qu’aux consommations en période de pointe en début et fin de journée grâce à sa capacité de stockage.

598 000 tonnes de CO₂ évitées par an dans le pays

La production annuelle de ce complexe représente l’équivalent de la consommation en électricité d’environ 2 500 000 habitants en Ouzbékistan et permettra d’éviter l’émission de 598 000 tonnes de CO₂ par an dans le pays.

Le projet débutera sa phase de construction au premier trimestre 2026 pour la partie solaire et le stockage, et au troisième trimestre 2026 pour la partie éolienne. En parallèle de ce contrat d’achat d’électricité, Voltalia a également signé deux nouveaux accords de coopération :

Un accord fixant les principaux termes et conditions pour le grand projet de stockage de 500 mégawatts/1gigawattheure, Turan Storage, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat tripartite signé lors du dernier forum d’investissement de Tachkent avec le ministère de l’Énergie et le ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur ;

Un accord énonçant les termes de référence pour l’implémentation d’un projet pilote d’agrivoltaisme de 500 kilowatts dans la région de Tachkent. Ce projet, dont la mise en service est prévue dès le mois d’août 2025, servira de premier projet test suivant un concept d’agrivoltaisme en Ouzbékistan.

Avec ces nouvelles avancées, Voltalia réaffirme son engagement à soutenir les ambitions de l’Ouzbékistan d’atteindre 8 gigawatts de capacités renouvelables d’ici 2026 et 12 gigawatts d’ici 2030.