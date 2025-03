Qualitâ€™EnR sâ€™associe aux European Solar Games 2025 lors du salon BePositive Ã  Eurexpo Lyon du 25 au 27 mars

Dans l’idée de promouvoir des installations photovoltaïques de qualité et de faire évoluer les bonnes pratiques sur les chantiers, Qualit’EnR s’associe à la première édition des European Solar Games en France, une compétition opposant en situation des professionnels du PV pour l’installation de panneaux solaires dans le respect des normes de sécurité et selon un cahier des charges impartis ; un événement qui aura lieu du 25 au 27 mars prochains à l’occasion du salon BEPOSITIVE 2025 organisé à Eurexpo Lyon.

« Il s’agit d’un partenariat original et fort, puisque notre organisme de qualification s’est d’abord assuré auprès de Nicolas Iznard, Dirigeant d’Enstall, organisateur de la manifestation, que les critères de qualité et de sécurité retenus pour juger les participants étaient bien en accord avec les exigences du secteur et des critères RGE, que le chronomètre n’était pas le seul juge de paix de cette compétition », souligne Julien Faure, Trésorier et Président de l’instance formation de Qualit’EnR. Un partenariat qui a grandi au point que Qualit’EnR a apporté son expertise sur le cahier des charges de la compétition, fait partie du jury d’experts chargé d’évaluer les équipes et assure la promotion de l’évènement auprès des 5 000 entreprises qualifiées dans son réseau QualiPV.

Une compétition ludique au plus près de la réalité d’un chantier PV

Le partenariat entre Qualit’EnR et les European Solar Games est né de la volonté de l’organisme de qualification de garantir que la compétition ne se limiterait pas à un simple défi de rapidité. Dès les premières discussions, Qualit’EnR a tenu à s’assurer que les critères d’évaluation prendraient en compte des aspects essentiels tels que la qualité d’installation et le respect des normes de sécurité. Après avoir obtenu ces garanties auprès d’Enstall, société organisatrice de l’événement, la collaboration s’est mise en place de manière fluide et naturelle. Ainsi, Rémy Dupont, conseiller aux métiers de l’électricité et détaché aux instances Photovoltaïque de Qualit’EnR et secrétaire élu de la Capeb Drôme, et Maxence Olivard, Responsable du pôle audit et formation de l’organisme sont directement intervenus pour évaluer le cahier des charges de la compétition s’assurant que les critères de notation sont bien en phase avec les normes, les critères RGE et les attentes du secteur. « L’idée de ce partenariat est qu’à travers une compétition fun et ludique comme les European Solar Games on reste au plus proche des conditions d’un chantier photovoltaïque réel et que l’on contribue à la montée en compétence des participants qui intègreront peut-être certains critères du cahier des charges dans leurs process, sur leurs chantiers au quotidien », conclut Julien Faure.

Encadrés

Quid des European Solar Games du 25 au 27 mars sur le salon BEPOSITIVE ?

Lors de la compétition deux équipes composées de deux installateurs s’affrontent en même temps sur deux toits de démonstration en tuile. Elles disposent d’une heure pour installer 6 panneaux (2 rangées de 3 en portrait avec matériel de montage Esdec). Un jury d’experts évalue les réalisations et attribue des points sur la base de critères de qualité, sécurité, montage, câblage et de livraison. Les deux équipes les mieux notées se retrouvent en finale pour jouer le titre. En cas d’égalité aux points, le temps départage les équipes. La finale aura lieu le 27 mars de 13H00 à 14H00.

Une démonstration axée « sécurité en toiture », le mercredi 26 mars

En marge des European Solar Games, une démonstration pratique dédiée à « la sécurité en toiture » pour les professionnels est prévue le mercredi 26 mars de 14H00 à 15H00. Elle sera animée par Rémy Dupont.