FOX ESS rejoint le catalogue POwR Connect : des onduleurs performants et une solution de stockage complÃ¨te

POwR Connect enrichit son catalogue. Le distributeur bien connu de solutions solaires intègre désormais la marque FOX ESS à son portefeuille de partenaires. Cette nouvelle collaboration vient consolider l’engagement de POwR Connect à proposer des solutions toujours plus performantes et innovantes à ses clients professionnels.

FOX ESS est une entreprise reconnue pour ses onduleurs solaires résidentiels de haute qualité ainsi que ses solutions de stockage d’énergie avancées. Grâce à cette nouvelle offre, POwR Connect élargit son catalogue afin de répondre aux besoins croissants du marché de stockage de l’énergie, en proposant des produits fiables, compétitifs et parfaitement adaptés aux enjeux de l’autoconsommation et de la transition énergétique. « L’intégration de FOX ESS s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de proposer les meilleures technologies disponibles sur le marché », déclare Marc Jannin, Directeur Général de POwR Connect. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle collaboration permettra à nos clients de bénéficier de solutions optimisées, alliant efficacité et flexibilité, notamment sur les segments du résidentiel et des batteries ». « Une collaboration, c’est avant tout une aventure humaine, une rencontre. POwR Connect et Fox ESS France n’échappent pas à ce qui est pour moi une règle d’or : se choisir mutuellement autour d’une vision commune et de valeurs partagées. Ensemble, nous nous engageons à construire un écosystème solide, au service du développement de nos clients. » déclare Guillaume Chapuis, Country Manager France de FOX ESS.

« Une gamme adaptée à tous les scénarios photovoltaïques actuels »

FOX ESS est un acteur innovant dans le domaine de l’énergie solaire, spécialisé dans les onduleurs, systèmes de stockage et solutions intelligentes de gestion de l’énergie. Fort de son expertise technologique, la marque offre des produits performants et fiables pour optimiser l’autoconsommation et accélérer la transition énergétique. « Grâce à la large gamme d’onduleurs et de solutions de stockage FOX ESS, adaptée à tous les scénarios photovoltaïques actuels, et à l’expertise de POwR Connect, tissée au fil des années, nous avons bâti un accompagnement robuste. Un soutien essentiel pour sécuriser les acteurs de la filière. Dans ce contexte où les vents semblent parfois contraires nous aidons les industriels à déceler de nouvelles opportunités » indique le communiqué de POwR Connect. À l’occasion de ce partenariat et lors du salon Be Positive 2025, FOX ESS sera présent aux côtés de POwR Connect sur le stand 3.2D08 le mercredi 26 mars 2025 pour une annonce officielle. Clients et partenaires attendus pour un cocktail déjeunatoire sur stand, de 12h à 14h.