Voltalia SA : hausse de +77% des revenus en 2021 Ã  412 millions dâ€™euros

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, a publié le 26 janvier dernier ses revenus du quatrième trimestre et de l’exercice 2021. La tendance est très positive ! L’énergie solaire apporte une plus large contribution encore aux résultats…

Les revenus nets annuels 2021 de Voltalia ressortent à 411,9 millions d’euros, en hausse de +77% par rapport à 2020 (+81% à taux de change constants). Ils bénéficient de la croissance des Ventes d’énergie (+33%) et, plus encore, des Services (multipliés par 2,8 après élimination des ventes internes de Services). Les revenus nets du T4 2021 s’élèvent à 158,3 millions d’euros, en hausse de +90% par rapport au T4 2020 (+87% à taux de change constants). Tous les trimestres de l’année 2021 ont connu une forte croissance.

Indicateurs opérationnels : production record à 4,1 térawattheures et hausse de la capacité

Les revenus de l’année 2021 issus des Ventes d’énergie atteignent 216,2 millions d’euros, en hausse de +33% à taux de change courants. La production électrique annuelle atteint le niveau record de 4,1 térawattheures (+51%). La ressource est légèrement inférieure à la moyenne de long terme, mais plus favorable qu’en 2020 où le niveau de vent au Brésil était à un point bas. La production électrique par ailleurs portée par l’augmentation de la puissance installée : 1 129 MW en exploitation fin décembre 2021, en hausse de +11% sur 12 mois. La croissance des revenus à taux de change constants est de +40%, traduisant un réal brésilien toujours faible par rapport à l’euro, même si en amélioration progressive depuis le début de l’année 2021. Le taux moyen EUR/BRL était ainsi de 6,4 en 2021, contre 5,9 en 2020. Les revenus du T4 2021 atteignent 56,5 millions d’euros, en très légère croissance de +2% (stable à taux de change constants) par rapport au T4 2020.

La contribution du solaire est renforcée

Au Brésil, les revenus bénéficient de la production des nouveaux parcs éoliens mis en service en 2021 : VSM2, VSM3 et VSM4 (VSM2 et VSM4 ayant contribué jusqu’à fin novembre 2021, date de leur cession). Cependant, le T4 2021 se caractérise par des conditions de vent moins favorables qu’un an plus tôt et ne bénéficie pas, contrairement au T4 2020, de la perception de pénalités de retard de la part de fournisseurs d’équipements et de services de construction ;

En France, la croissance des revenus est principalement liée à la mise en service des nouvelles centrales solaires (Laspeyres et Cabanon), éoliennes (Sarry) et biomasse (Cacao en Guyane) qui ont largement compensés les revenus du parc éolien d’Adriers cédé fin 2020 ;

Dans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Jordanie et Egypte), la contribution du solaire est renforcée, en particulier grâce à la montée en puissance d’Helexia.

Confirmation des objectifs et ambitions 2021 et 2023

Au regard des revenus enregistrés en 2021, Voltalia confirme son objectif 2021 d’un EBITDA normatif autour de 170 millions d’euros. De plus, l’ambition d’atteindre 2,6 GW en exploitation ou en construction d’ici fin 2023 est réaffirmée et sécurisé par les 1,7 GW déjà en exploitation ou en construction à fin décembre 2021 et le stock de 1 GW de contrats remportés et dont la construction n’a pas encore été lancée. Enfin, la montée en puissance prévue de la capacité installée devrait permettre au Groupe d’atteindre un EBITDA normatif dans la fourchette de 275 à 300 millions d’euros à horizon 2023.

Encadré

Focus sur le solaire

Concrétisation du premier Green CPPA multi-acheteurs en Europe

Voltalia a développé une nouvelle centrale photovoltaïque de 56 MW à destination de dix entreprises, clientes de LCL aux fins de pouvoir leur permettre d’accélérer leur transition énergétique, en accédant directement à de l’électricité verte. Ce Corporate PPA (CPPA) fait suite au partenariat signé fin 2020 entre LCL et Voltalia autour d’un projet innovant, pour permettre à des entreprises grandes et moyennes, parmi les plus sensibles aux questions de transition et de mix énergétiques, de bénéficier de contrats sécurisant à long terme leur approvisionnement en électricité d’origine renouvelable, produite en France et sur des bases de capacités et prix garantis. Les dix entreprises sont (par ordre alphabétique) : Air France, Bonduelle, Daco Bello, Groupe Fournier, Gerflor, Isigny-Sainte-Mère, Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel, Menissez, Paprec, Serge Ferrari.

Lancement de la construction d’une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries en Guyane française

Voltalia a démarré en Guyane française la construction du projet Sable Blanc, une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries. Ce projet associe une centrale de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance de 5 MW à une unité de stockage par batteries lithium-ion d’une capacité de 10,6 MWh permettant d’injecter sur le réseau, une fois la nuit tombée, l’électricité produite en journée, tout en améliorant la stabilité de la production d’électricité. La future centrale produira annuellement 7 430 MWh, l’équivalent des besoins en électricité de 3 090 habitants de l’Ouest guyanais. Avec ce lancement, Voltalia renforce son complexe de Toco, le plus grand complexe de stockage par batteries en France avec une capacité de 25,6 MWh.

Le CNES demande à Voltalia de construire un parc photovoltaïque sur la base spatiale de Kourou en Guyane française

Voltalia a été désigné lauréat de l’appel d’offres lancé par le CNES pour la construction, sur la base spatiale de Kourou, d’un parc photovoltaïque d’une surface de 5 hectares et d’une capacité de 4,2 MW. Le financement de la construction, pour un montant de 5 millions d’euros, est assuré par le CNES qui bénéficie du Plan France Relance. La centrale solaire devrait entrer en service en juin 2023.

Helexia, filiale de Voltalia, signe un nouveau contrat pour alimenter Telefonica en électricité solaire au Brésil

Après le lancement le 31 août dernier de la construction de 17 unités solaires photovoltaïques pour alimenter pendant 20 ans les installations de Vivo, filiale du groupe Telefonica au Brésil, Helexia ajoute 8 unités. Initialement prévue pour 60 MW, la capacité est désormais portée à 87 MW, faisant d’Helexia un leader du marché brésilien des fournisseurs de ressources énergétiques distribuées (DER).