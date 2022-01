FuturaSun : nouvelle sÃ©rie de modules photovoltaÃ¯ques Silk Premium jusquâ€™Ã  510 W

FuturaSun présente la nouvelle ligne de modules photovoltaïques SILK® Premium, une évolution technologique du module SILK Pro, déjà très apprécié par le marché. L’équipe italienne FuturaSun a conçu cette montée en gamme, obtenant d’excellents résultats en termes d’efficacité et de puissance qui détermineront son succès en 2022. Et pour preuve ! Puissance jusqu’à 510 Wc, rendement record de 21,29 %.

Les panneaux photovotaïques Silk® Premium de FuturaSun sont disponibles en 2 configurations : 120 cellules coupées 1/3, avec une puissance de 390 à 410 Wc, idéales pour les installations résidentielles et commerciales et 150 cellules coupées 1/3, avec une puissance de 490 à 510 Wc, pour les installations commerciales et les grandes centrales.

La très efficiente technologie 1/3 cut

La configuration Silk® Premium, particulièrement adaptée aux

applications résidentielles, comporte 120 cellules PERC G12 de 210 mm, multi-bus, coupe 1/3. La nouveauté de la cellule réside dans son format plus grand avec la technologie 1/3 cut qui, par rapport à la technologie traditionnelle half cut, réduit le courant de fonctionnement et la résistance interne, améliorant ainsi le rendement global. En effet, étant plus petites, les troisièmes parties de la cellule sont soumises à moins de contraintes mécaniques, ce qui réduit encore la possibilité de microfissures et le risque de points chauds, qui sont des problèmes critiques pour les panneaux photovoltaïques en fonctionnement.

Réduction de l’espacement des cellules à 0,8 mm

Les 120 cellules sont laminées et encadrées au format de 1754 x 1098 x 30 mm, idéal pour les toits résidentiels et industriels. Le module ne pèse que 21 kg. En outre, par rapport à la technologie normale d’espacement des cellules de 2 mm, la nouvelle ligne Premium réduit l’espacement des cellules à 0,8 mm en appliquant la technologie d’interconnexion des cellules à haute densité. L’une des principales caractéristiques du nouveau panneau photovoltaïque est sa puissance, qui atteint 410 W sur une surface de seulement un mètre carré, et son rendement élevé, qui peut atteindre 21,29 %.

Une configuration 150 cellules

En plus du module de 120 cellules, Silk® Premium propose également une configuration de 150 cellules. Le panneau est légèrement plus grand (2185 x 1098 x 35 mm, poids 26,3 kg) et atteint une puissance de 510 watts et un rendement de 21,26%. A noter. La nouvelle série SILK® Premium a déjà obtenu la classe 1 pour la réaction au feu conformément à la régulation italienne UNI9177, les certifications IEC 61215, IEC61730 et Factory Inspection pour la fiabilité et la qualité par DEKRA.