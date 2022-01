Le 23Ã¨me colloque du SER se tiendra le jeudi 29 septembre prochain Ã  la Maison de la Chimie Ã  Paris

Au lendemain des élections présidentielle et législatives, l’évènement annuel du SER, visera en particulier, à interpeller au plus tôt le nouveau gouvernement et les parlementaires sur le rôle décisif des énergies renouvelables, dans la perspective de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie en 2023 et face à de nombreux enjeux essentiels pour notre pays : indépendance énergétique et maîtrise des prix de l’énergie, relance économique et réindustrialisation des territoires, nouvelles technologies, nouveaux emplois, etc. Événement majeur du monde de l’énergie, le colloque annuel du SER, qui réunit un millier de participants, s’empare chaque année, depuis plus de 20 ans, de sujets stratégiques pour l’ensemble des filières des énergies renouvelables et les met en débat.