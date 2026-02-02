Voltalia remporte un nouveau projet solaire en Tunisie

VoltaliaÂ sÃ©curiseÂ un nouveau projet solaire de 132Â mÃ©gawatts dans la rÃ©gion de GabÃ¨s,Â situÃ©e dans leÂ sud-est de la Tunisie. Un territoire de prÃ©dilection!Â

AprÃ¨s avoir remportÃ© le projet de Sagdoud1Â en mai 2024, puis le projet Menzel Habib2Â en dÃ©cembre 2024, Voltalia est retenu par lâ€™Etat tunisien pour le projet Wadi. Ce nouveau projet solaire de 132Â mÃ©gawatts situÃ© dans la rÃ©gion de GabÃ¨s, non loin du site de Menzel Habib, porte Ã prÃ¨s de 400Â mÃ©gawatts la capacitÃ© totale des projets de Voltalia devant passer en construction dans le pays. La proximitÃ© gÃ©ographique des projets Wadi, Menzel Habib et Sagdoud permettra dâ€™optimiser les synergies en mutualisant certains coÃ»ts liÃ©s Ã la construction, au transport et Ã la maintenance.

La construction dÃ©butera en 2027 pour une mise en service prÃ©vue en 2028. La centrale produira de l’Ã©nergie renouvelable reprÃ©sentant la consommation Ã©lectrique d’environ 200 000 habitants. Elle soutiendra Ã©galement les objectifs de transition Ã©nergÃ©tique de la Tunisie en Ã©vitant 120 000 tonnes d’Ã©missions de CO2Â par an.Â Ce nouveau projet a pour vocation de soutenir les objectifs ambitieux de la Tunisie : porter la part des Ã©nergies renouvelables Ã 30% de sa production Ã©lectrique dâ€™ici 2030, contre seulement 6% Ã fin avril 2025, selon lâ€™Observatoire de la Conjoncture Ã‰nergÃ©tique.

Robert Klein, Directeur gÃ©nÃ©ral de Voltalia, confie :Â Â«Â Nous sommes trÃ¨s heureux dâ€™avoir Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s pour ce nouveau projet en Tunisie. Cette Ã©tape renforce non seulement notre prÃ©sence dans une rÃ©gion au fort potentiel solaire, mais elle nous permet aussi dâ€™accompagner plus Ã©troitement les ambitions Ã©nergÃ©tiques du pays. Je tiens Ã saluer le travail remarquable de nos Ã©quipes locales : grÃ¢ce Ã leur expertise et Ã leur engagement, nous avanÃ§ons de maniÃ¨re concrÃ¨te et dÃ©terminÃ©e vers la rÃ©alisation des objectifs que nous partageons avec nos partenaires tunisiens.Â Â»