La communautÃ© de communes Caux-Austreberthe (76) accÃ©lÃ¨re la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™assainissement grÃ¢ce au solaire

Fin 2025, une centrale solaire photovoltaÃ¯que a Ã©tÃ© installÃ©e sur la station de traitement des eaux usÃ©es de Villers-Ecalles (76) au sein de la communautÃ© de communes Caux-Austreberthe. Avec ce nouvel Ã©quipement, le site franchit une Ã©tape majeure dans sa stratÃ©gie de sobriÃ©tÃ© et de transition Ã©nergÃ©tique.

RÃ©alisÃ©e par GreenYellow, partenaire dâ€™Eaux de Normandie, filiale de SUEZ, exploitant de la station de traitement des eaux usÃ©es pour le compte de la CommunautÃ© de Communes Caux-Austreberthe, laÂ centrale photovoltaÃ¯que de Villers-EcallesÂ couvre uneÂ surface de 1 200 mÂ².Â SesÂ 603 modules solairesÂ produiront chaque annÃ©eÂ 269 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, couvrant ainsiÂ 25 % des besoins du site. Cette production locale permettra Ã©galement deÂ rÃ©duire de 18 tonnes les Ã©missions annuelles de COâ‚‚,Â marquant un progrÃ¨s significatif vers lâ€™autoconsommation et la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone de la station.

Lâ€™installation solaire est financÃ©e parÂ GreenYellow, qui assure lâ€™intÃ©gralitÃ© du projet â€“ de lâ€™Ã©tude au financement, en passant par la conception, la rÃ©alisation et lâ€™exploitation-maintenance â€“ sur toute la durÃ©e contractuelle, dans le cadre dâ€™unÂ PPA de 20 ans, en partenariat avec lâ€™exploitant de la stationÂ Eaux de Normandie. Lâ€™Ã©lectricitÃ© verte produite par la centrale photovoltaÃ¯que sera entiÃ¨rement autoconsommÃ©e par lâ€™usine et permettra de couvrir 25% de ses besoins Ã©lectriques. Les travaux, dÃ©butÃ©s en septembre 2025, se sont achevÃ©s en dÃ©cembre 2025.

Ce projet sâ€™intÃ¨gre pleinement dans lesÂ engagements de la CommunautÃ© de Communes Caux-Austreberthe pour une gestion responsable et innovante de lâ€™eau et de lâ€™assainissement. Cette dynamique a dâ€™ailleurs Ã©tÃ© reconnue en 2025 par lâ€™obtention duÂ label Â« Territoire Eau en Transition Ã‰cologique Â»Â dÃ©livrÃ© par AMORCE. Au-delÃ de cette installation, la station sâ€™inscrit dÃ©jÃ depuis 2023 dans une dÃ©marche globale dâ€™Ã©nergie renouvelable. Lâ€™ensemble de ses consommations ainsi que celles de tous les ouvrages dâ€™assainissement du territoireÂ repose sur une Ã©nergie 100 % verte, reprÃ©sentant une production annuelle de 1 000 MWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 107 foyers.