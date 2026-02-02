De Gaulle Fleurance conseille SunWave dans le cadre dâ€™un financement bancaire vert de 20 Mâ‚¬ adossÃ© Ã  des modÃ¨les dâ€™autoconsommation

De Gaulle Fleurance a conseillÃ© SunWave dans le cadre de son dÃ©veloppement avec un financement bancaire vert de 20 Mâ‚¬, adossÃ© Ã des modÃ¨les dâ€™autoconsommation, arrangÃ© par la Caisse dâ€™Epargne CEPAC, avec la participation de Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes, Banque Populaire Val de France et Caisse d’Epargne Loire DrÃ´me ArdÃ¨che.

SunWave, producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables de nouvelle gÃ©nÃ©ration, a mis en place son premier financement bancaire structurÃ© sous forme de dette senior, alignÃ© aux principes des prÃªts verts, pour un montant total de 20 millions dâ€™euros. Cette opÃ©ration permet de financer la construction et la mise en service de plus de 40 projets pour une capacitÃ© totale de 17MWc, gÃ©nÃ©rant une production annuelle d’environ 20 GWh soit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 10 000 habitants. Les actifs sont rÃ©partis entre la mÃ©tropole et les territoires ultramarins.

Plus de 50 % des revenus du portefeuille mÃ©tropolitain financÃ© proviendront de contrats dâ€™autoconsommation, individuelle et collective. Une part significative de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera vendue directement Ã des entreprises, des industriels ou des acteurs publics, dans le cadre de dispositifs permettant Ã ces derniers de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© Ã un prix garanti sur le long terme. Le portefeuille intÃ¨gre notamment des toitures photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timents neufs tertiaires, des ombriÃ¨res de parking destinÃ©es Ã des sites industriels ou Ã des collectivitÃ©s ainsi que des projets dÃ©veloppÃ©s sur des fonciers artificialisÃ©s en zones industrielles.

Sylvie Perrin, avocate associÃ©e, et Anne Kuhanathan, avocate senior manager, chez De Gaulle Fleurance, ont conseillÃ© SunWave dans le cadre de la mise en place de ces financements. Â« Nous sommes fiÃ¨res dâ€™avoir accompagnÃ© SunWave dans le financement de projets photovoltaÃ¯ques Ã la fois ambitieux et durables, en France mÃ©tropolitaine comme en Outre-mer. Ces opÃ©rations illustrent notre engagement Ã soutenir le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et des solutions dÃ©centralisÃ©es dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire Â», souligne Sylvie Perrin.

La Caisse dâ€™Ã‰pargne CEPAC Ã©tait conseillÃ©e par Bentham.