Voltalia : mise en service de projets photovoltaÃ¯ques en GrÃ¨ce dâ€™une capacitÃ© de 12 mÃ©gawatts

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annonce la mise en service sa centrale solaire Stavria, située à Korythio, dans la municipalité de Tripoli, dans la région du Péloponnèse.

Lors de l’appel d’offres lancé en octobre 2020 par l’autorité grecque de régulation de l’énergie, Voltalia a remporté des contrats de vente d’électricité de vingt ans pour cinq projets photovoltaïques, totalisant 12 mégawatts, situés sur un site de 25,3 hectares. Il est composé de 22 242 panneaux solaires, et sa production couvrira les besoins en électricité domestique de 21 220 habitants.

Voltalia possède et exploite 36 centrales solaires en Grèce pour un total de 16,7 mégawatts. Voltalia fournit également des services de construction, d’exploitation et de maintenance à des clients tiers, avec près de 100 mégawatts actuellement sous contrat. En outre, Voltalia développe un portefeuille de presque 800 mégawatts de futurs projets solaires, éoliens et de stockage.

“Voltalia est présent en Grèce depuis plus de treize ans, en tant que producteur d’énergie renouvelable et prestataire de services. Nous sommes ravis de la mise en service de ce nouveau projet, qui confirme l’accélération de notre développement dans la région. Avec la centrale solaire de Stavria, Voltalia porte sa capacité installée en Grèce à 16,7 mégawatts, contribuant ainsi à la transition énergétique du pays ”, a déclaré Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.