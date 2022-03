Verso Energy laurÃ©at des HydrogÃ©nies 2022 avec un projet dâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable en Corse

Lauréat du prix du meilleur projet hydrogène de la mobilité ferroviaire, aéronautique, maritime ou fluviale des Hydrogénies, le projet primé « HyCOR » vise à structurer le développement d’une économie de l’hydrogène en Corse autour d’un écosystème de production, de transport et de distribution d’hydrogène renouvelable à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’île.

A l’occasion de l’édition 2022 du trophée des Hydrogénies, et devant plus de 300 participants réunis sous les ors de l’Assemblée Nationale à l’invitation du député Michel Delpon, le directeur général de l’ADEME Fabrice Boissier a remis le prix du meilleur projet de la mobilité ferroviaire, aéronautique, maritime ou fluviale à Antoine Huard, directeur général de Verso Energy.

La conversion à l’hydrogène des trains diesel existants

Porté conjointement par les sociétés Verso Energy et HyFIT, le projet « HyCOR » est né du constat que dans un territoire insulaire dont le mix électrique est fortement émetteur de CO2, la décarbonation ne sera pas possible sans un développement massif de sources d’électricité renouvelables, et une conversion à l’hydrogène des principaux usages émetteurs : routier, ferroviaire, maritime. Présentant une forte dépendance énergétique aux combustibles fossiles, mais affichant des objectifs ambitieux en matière d’autonomie et de décarbonation à l’horizon 2030, la Corse est un territoire particulièrement propice pour expérimenter un système énergétique novateur reposant sur des moyens de production renouvelables et des moyens de flexibilité tels que le stockage et l’hydrogène. Le projet « HyCOR » vise à développer, financer et exploiter un écosystème hydrogène multiusages mettant en œuvre un couplage entre la production d’énergie renouvelable et la production d’hydrogène par électrolyse, et proposant deux innovations majeures : la conversion à l’hydrogène des trains diesel existants et l’utilisation du transport ferroviaire comme vecteur de transport de l’hydrogène et donc comme moyen d’équilibrage permanent entre les lieux de consommation et les lieux de production de l’hydrogène.

Le projet HyCOR ouvre la voie à la transition énergétique de l’Ile de Beauté

Dimensionné pour produire plus de 7 tonnes/jour d’hydrogène, HyCOR répond à une part importante des besoins de l’île, mais constitue aussi et surtout une infrastructure qui rendra possible le développement ultérieur de la filière hydrogène en Corse. Véritable ossature combinant une production massifiée, un transport flexible et économique, et une structure technologique locale à même d’assurer le support nécessaire aux futurs utilisateurs, HyCOR sera l’un des tous premiers réseaux hydrogène multisites interconnectés, démonstrateur à grande échelle dont les enseignements seront précieux pour l’ensemble de la filière dans la perspective de répliquer cette vision à l’échelle européenne. Soutenu par la Collectivité de Corse et accompagné par des partenaires industriels et financiers de premier plan (avec notamment les fonds d’investissement Meridiam et Eiffel Investment Group), le projet HyCOR ouvre la voie à la transition énergétique de l’Ile de Beauté. « Ce projet est d’une importance structurante pour un territoire qui sera confronté dans les années à venir à la difficile adaptation de son économie face aux enjeux de la transition énergétique. Notre projet propose un chemin ambitieux mais réaliste pour transformer ce défi en une formidable opportunité pour la Corse qui bénéficiera d’importantes retombées économiques et renforcera son autonomie énergétique » déclare Antoine Huard, co-fondateur et directeur général de Verso Energy.