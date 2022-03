LONGi : tournÃ©e mondiale du papillon solaire gÃ©ant Ã  la recherche de solutions contre le changement climatique

Une petite maison solaire suisse en forme d’énorme papillon qui charge le véhicule électrique qui la tracte part faire le tour du monde à la recherche de projets pionniers pour stopper le réchauffement climatique. C’est LONGi qui a mis ses panneaux à disposition pour cette aventure extraordinaire !

Il y a 15 ans, le militant écologiste suisse Louis Palmer était la première personne à faire le tour du monde dans une voiture à énergie solaire. Sa nouvelle initiative, nommée SolarButterfly, prévoit maintenant de revisiter plusieurs des mêmes endroits dans 90 pays pour voir comment ils contribuent à un avenir durable. Il identifiera, enregistrera et publiera également 1 000 des solutions au changement climatique de pionniers écolos pour inspirer des dizaines de millions de personnes à une action similaire.

Spécialement conçu par l’Université des sciences appliquées et des arts de Luzerne en Suisse, la maison mobile est un exemple pratique de vie durable sans émission de carbone. L’une de ses caractéristiques uniques est que son toit se déplie en un grand panneau solaire (80 m²), tel des ailes de papillon, alimentant l’équipement à l’intérieur et même chargeant la voiture électrique qui la tracte.

SolarButterly (10 m de long et 13 m de large avec des ailes repliées) est construit avec des matériaux de pointe, y compris les déchets plastiques collectés en mer et transformés à utiliser comme matériau de construction principal du papillon. Il est actuellement construit près de Luzerne. Les panneaux solaires des ailes SolarButterfly sont fournis par LONGi qui est un partenaire majeur dans le projet. La vision de LONGi est très complémentaire et alignée sur SolarButterfly. Avec une mission “d’utiliser la lumière du soleil pour construire un monde plus vert”, LONGi s’engage à devenir le leader mondial de la technologie de l’énergie solaire et faire progresser la transition mondiale vers l’énergie durable.

Le SolarButterfly prévoit de visiter plus de 1 000 projets axés sur le ralentissement du changement climatique. Il créera également des événements avec la population locale, les écoles et les responsables politiques impliqués. Le projet sera mis en œuvre par phases commençant par 22 000 kilomètres sur 32 pays d’Europe. Selon l’itinéraire prévu, le SolarButterfly visitera ensuite cinq autres continents se terminant à Paris le 12 décembre 2025, juste à temps pour le dixième anniversaire de l’accord sur le climat. Après l’Europe (mai à novembre 2022) l’itinéraire SolarButterfly et l’agenda seront de :

1. Asie mars – octobre 2023

2. Australie novembre – décembre 2023

3. Amérique du Nord mars 2024 – août 2024.

4. Amérique du Sud août 2024 – novembre 2024.

5. Afrique février 2025 – août 2025

6. Europe août 2025 – décembre 2025.

En plus d’un espace de vie pour quatre personnes, le SolarButterfly disposera d’un studio de télévision intégré pour enregistrer et diffuser des rapports sur les solutions durables des pionniers via les réseaux sociaux et médias conventionnels. Ce sera également un espace très économe en énergie avec de l’eau chauffée à l’énergie solaire et la récupération et épuration des eaux de pluie pour la consommation. Le coût du voyage de 4 ans du projet sera levé via le financement participatif, les sponsors et les partenaires en cours de route.

Louis Palmer nous dit “Nous voulons atteindre des centaines de millions de personnes avec le message que les projets et des pionniers du monde entier travaillent pour arrêter le changement climatique avec des solutions pratiques et maintenant, tout le monde a le choix de faire partie du problème ou de faire partie des solutions. Finalement, nous pensons que cela amènera les gens à se rendre compte que les solutions pour arrêter le changement climatique sont déjà existantes et d’agir dans leur propre vie pour stopper le changement climatique ».

solarbutterfly.org