Voltalia lance la construction de trois projets photovoltaÃ¯ques dans le Sud de la France

Voltalia lance la construction de trois nouveaux parcs solaires dans le sud de la France pour une capacité totale de 25,1 mégawatts. Le premier projet concerne la construction d’un parc photovoltaïque, d’une puissance totale de 10,7 mégawatts. Ce projet est situé sur une friche agricole d’une surface de 15 hectares. Le choix d’une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers et la mise en œuvre d’un système d’irrigation adapté permettent le retour d’activités agricoles. Les deux autres projets d’une capacité respective de 8,2 mégawatts et 6,2 mégawatts sont des parcs solaires avec structures fixes.

Au total, la production des trois projets représente la consommation en électricité annuelle de plus de 18 000 habitants et permettra d’éviter l’émission de 7 500 tonnes de CO 2 par an . « Avec une capacité de 461 mégawatts en exploitation et en construction, Voltalia est un acteur majeur des énergies renouvelables en France métropolitaine et en Guyane. En complément, Voltalia assure le développement d’un pipeline de plus de deux gigawatts de futurs projets dans le pays », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.