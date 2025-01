Iberdrola cÃ©lÃ¨bre ses 25 ans dans le DowJones Sustainability Index, le dÃ©veloppement des EnR en fer de lance

Iberdrola célèbre ses 25 années de présence consécutives dans le prestigieux indice international Dow Jones Sustainability Index (DJSI), ce qui en fait la seule entreprise européenne de fourniture d’électricité à être présente dans l’indice depuis cette date. Iberdrola est ainsi intégré en tant que membre du DJSI World et du DJSI Europe dans le secteur des « Electric Utilities ». Cela reflète l’engagement ferme du groupe envers les normes de durabilité les plus élevées. Parmi un panel initial d’environ 13 000 entreprises, seules celles ayant obtenu les meilleurs scores sont sélectionnées au sein de cet indice. Un sacré gage de confiance !

Le groupe Iberdrola, plus grand fournisseur d’électricité d’Europe en termes de capitalisation boursière avec une valeur de plus de 80 milliards d’euros, a satisfait aux exigences du S&P qui déterminent les membres de l’indice. Le groupe respecte une méthodologie de plus en plus exigeante, comprenant plus de 120 sections liées à la durabilité, réparties en trois piliers : le respect de l’environnement, l’engagement sociétal et la bonne gouvernance d’entreprise.

Une production décarbonée à hauteur de 84 %

Iberdrola dispose déjà de plus de 44 000 mégawatts (MW) de capacité renouvelable installée dans le monde. La production du groupe est décarbonée à hauteur de 84 %, et elle atteint même 100 % au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Pologne, au Portugal, en Grèce et en Bulgarie.

Iberdrola vise la neutralité carbone dans ses centrales de production, de distribution et de consommation d’ici 2030 (scopes 1 et 2), et l’objectif de zéro émission nette pour l’ensemble de ses activités d’ici 2040. Iberdrola est une référence mondiale dans les principaux indices internationaux de durabilité, à savoir Moody’s ESG, MSCI, Sustainalytics, ISS-ESG, CDP, FTSE4Good,

Bloomberg, EcoVadis, parmi tant d’autres.

À la pointe de l’électrification de l’économie

Après avoir anticipé il y a 20 ans la transition énergétique avec 160 milliards d’euros d’investissement, l’entreprise poursuit son plan de développement historique de 41 milliards d’euros sur la période 2024-2026 (auxquels s’ajoutent les 5 milliards d’euros pour l’acquisition du britannique ENW). La société consolide son modèle économique basé sur une production d’énergie accrue, des réseaux électriques, des énergies renouvelables, davantage de stockage et des solutions intelligentes pour les clients. À l’avant-garde de la durabilité au niveau mondial, Iberdrola a intégré les Objectifs de Développement Durable (ODD), définis par les Nations-Unies pour l’horizon 2030, dans sa stratégie d’entreprise et sa politique de durabilité, et constitue un exemple de contribution directe aux objectifs mondiaux, en mettant en évidence ses contributions dans le domaine de l’énergie et du changement climatique. L’entreprise concentre ses efforts sur la fourniture d’énergie accessible et non polluante (objectif 7) ainsi que sur l’action pour le climat (objectif 13). Elle contribue également directement à l’accès à une eau propre et à l’assainissement (objectif 6), augmente ses investissements en R&D&I (objectif 9), promeut le respect des écosystèmes terrestres (objectif 15) et travaille à établir des partenariats pour atteindre les ODD (objectif 17).