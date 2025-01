Octopus Energy, un réveillon du 31 décembre solidaire

Le 31 décembre, de 20h à minuit, l’électricité consommée par les clients d’Octopus Energy, fournisseur d’électricité verte et locale, sera 100% compensée financièrement par l’entreprise. Les 370.000 clients électricité du fournisseur recevront de manière automatisée un versement en euros sur leur espace client en janvier, calculé à partir du coût des kilowattheures (kWh) consommés pendant ces 4 heures. A ce moment, ils pourront décider de conserver cette somme sur leur “cagnotte”, pour baisser leur prochaine mensualité, ou la reverser au fond solidaire d’Octopus Energy, qui soutient les ménages en situation de précarité en prenant en charge tout ou une partie de leurs factures impayées.

Il s’adresse aux ménages les plus vulnérables, notamment aux bénéficiaires du FSL (Fonds de Solidarité Logement) ou aux détenteurs d’un chèque énergie. “Les sommes individuelles versées pourront varier entre quelques centimes et quelques euros. Loin d’être un cadeau symbolique, cela représente près de 350.000 euros pour l’ensemble des clients d’Octopus Energy. Des centaines de foyers pourraient être accompagnés en 2025 grâce à la générosité collective de nos clients. Également abondé par l’entreprise à hauteur de 55 000€ /an, ce fonds a été créé en début d’année pour faire face à l’urgence de certaines situations financières. Nous avons plus que jamais besoin d’une véritable dynamique de solidarité et d’actions très concrètes.” confie Lancelot d’Hauthuille, Directeur Général d’Octopus Energy.