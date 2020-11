Voltalia : du solaire professionnel au solaire grand public via une offre en autoconsommation

Acteur BtoB reconnu du solaire, Voltalia s’est orienté ces derniers temps vers le particulier autour d’un objectif : démocratiser l’autoconsommation solaire. Et Voltalia de mettre les moyens en s’entourant de partenaires au savoir-faire technologique avéré pour réussir sa nouvelle approche BtoC ! Trajectoire.

« L’autoconsommation solaire chez le particulier se développe lentement en France, malgré tous les avantages qu’elle représente. Nous souhaitons contribuer avec cette nouvelle offre à rendre plus accessible l’autoconsommation solaire et participer à la démocratisation de cette énergie propre et renouvelable auprès du grand public » explique Diogo Barros, Directeur de l’activité Distribution d’Equipement de Voltalia.

Des fabricants mondiaux d’envergure

Sur son offre autoconsommation, Voltalia a veillé à apporter des services complémentaires associés à l’offre, comme le SAV 5 ans pièces et main d’œuvre et la garantie de production 5 ans, offerts à tous les clients qui décident de s’engager sur cette nouvelle voie.

Du fait de sa forte capacité d’approvisionnement via son canal B2B historique et de son expertise, Voltalia a construit cette offre solaire B2C en s’appuyant sur certains des meilleurs fabricants mondiaux, comme les panneaux solaires avec JA Solar, les onduleurs avec Goodwe et Hoymiles ainsi que les systèmes d’accroche Européen ESDEC.

Une offre digitalisée

Pour réaliser ce projet orienté grand public, Voltalia s’est aussi appuyé sur d’autres entreprises avec un savoir-faire dans des technologies de pointe. A titre d’illustration, l’entreprise française Comwatt a permis d’enrichir l’offre de Voltalia sur 2 axes majeurs :

La digitalisation du parcours client avec la possibilité de simuler l’économie du client particulier et ensuite de rencontrer des conseillers en visioconférence dans la foulée,

L’ajout d’un gestionnaire énergétique intelligent permettant non seulement de comprendre (enfin) quels équipements consomment dans la maison, mais surtout d’optimiser l’autoconsommation en déplaçant une partie des consommations au moment où celle-ci est gratuite (lors de la production).

Ce partenariat entre Voltalia et Comwatt répond ainsi à une demande de plus en plus forte d’autoconsommation de la part de nombreux foyers et leur donne les outils pour mieux appréhender la maîtrise de leur consommation en énergie. Le particulier peut devenir un vrai acteur de la transition énergétique en consommant sa propre énergie solaire.

Des acteurs locaux issus des territoires

Voltalia offre ainsi une solution intégrale qui crée de la valeur en France tout au long de la chaîne de valeur. Les téléconseillers, les services de gestion administrative, les techniciens installateurs, et les équipes de contrôle qualité ou le SAV sont des acteurs locaux déployés sur l’ensemble du territoire français.

L’offre de Voltalia, combinaison de son savoir-faire solaire, de l’expertise de ses partenaires locaux et d’une sélection de matériel issu des meilleurs fabricants mondiaux, apporte un nouveau souffle sur la filière du solaire grand public et contribue à rendre accessible le solaire à tous.

Encadré

Quid de Voltalia ?

Depuis 15 ans, Voltalia est un producteur d’énergie renouvelable et prestataire de services dans plus de 20 pays. L’entreprise s’investit dans le développement durable en mettant en place ses projets autour d’une raison d’être : « améliorer l’environnement global en favorisant le développement local », qui d’ailleurs vient d’être inscrite dans ses statuts juridiques (au sens de la Loi Pacte). Disposant d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 gigawatts, Voltalia produit de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. En s’appuyant sur son historique en maîtrise de l’énergie solaire, Voltalia a récemment lancé une offre avec IKEA à destination des particuliers leur permettant de réduire sensiblement leur facture d’électricité en devenant leur propre producteur d’énergie.