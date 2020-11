Lâ€™IPVF lance le club IPVF UNITE pour rassembler les acteurs du PV autour de lâ€™innovation et construire la filiÃ¨re de demain

Les responsables de l’IPVF – Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France, sont convaincus qu’allier science, réseau et collaboration est essentiel pour bâtir la nouvelle filière du photovoltaïque en Europe. C’est pourquoi ils ont créé IPVF UNITE.

Le réseau IPVF UNITE a vocation de réunir et faire travailler autour d’intérêts communs les acteurs de la filière photovoltaïque, pour accélérer les projets PV et dynamiser le progrès technique en s’appuyant sur la recherche. Le club s’adresse à tous ceux qui développent, intègrent ou utilisent des technologies photovoltaïques. Protéiformes, ces techniques se prêtent à de nombreux usages dans la production d’énergie, le bâtiment, les transports, l’agriculture ou encore les objets connectés. L’IPVF UNITE s’adresse donc aux grands groupes comme aux startups, prestataires de services ou industriels.

Faciliter le dialogue

De l’amont à l’aval, du public au privé, de la science à l’industrie, de la France à l’Europe, IPVF UNITE facilite le dialogue entre tous les maillons de la chaîne, et s’engage à transformer les idées en actions. Roch Drozdowski-Strehl, Directeur Général de l’IPVF, déclare à l’occasion de ce lancement : « A l’IPVF nous nous engageons pour nos clients en associant opportunités business & développements technologiques. Toutes les énergies décarbonées sont aujourd’hui mobilisées pour la transition énergétique en Europe et le solaire photovoltaïque, dans une variété croissante d’applications, y tient une place de choix. Nous accélérons la création de valeur de la R&D pour l’industrie grâce à l’excellence scientifique, l’innovation et la collaboration. » IPVF UNITE, ce sont des événements fédérateurs, des études stratégiques et un accès exclusif aux savoirs de l’IPVF.

L’IPVF, c’est aussi :

Se réunir pour permettre un meilleur dialogue entre les acteurs.

L’Annuaire : accédez au profil de chaque membre, ses domaines d’expertise, ses centres d’intérêt et ses coordonnées pour faciliter la prise de contact.

Les Petits-Déjeuners : profitez de rendez-vous réguliers dans un cadre informel pour apporter de nouveaux éclairages sur un thème choisi avec les autres membres et l’IPVF.

Les Conférences : rencontres thématiques pour comprendre précisément sciences, industries et marchés relatifs au PV.

Faire grandir les intérêts communs grâce à l’appui de la recherche et de l’industrie.

La Journée de l’Industrie Solaire : le rendez-vous annuel des acteurs de la filière.

La Lettre d’Information au travers de laquelle les projets les plus avancés, les progrès les plus pertinents, l’actualité analysée et mise en perspective sont amenés à votre porte.

Travailler ensemble en facilitant le passage à l’action

Les Eclaireurs : des groupes de travail restreints pour avancer de manière efficace sur des problématiques précises.

ipvf.fr/contact/