AcadÃ©mie des Sciences, prix des applications des sciences Ã  lâ€™industrie : le prix Ivan PeychÃ¨s est dÃ©cernÃ© Ã  Daniel Lincot

Le prix est décerné à Daniel Lincot, directeur de recherche CNRS s’est vu remettre le 24 novemnre dernier le prix Ivan Peychès, prix des applications des sciences à l’industrie par l’Académie des Sciences. Cette récompense méritée vient honorer un parcours professionnel exemplaire et notamment, concernant des travaux de recherches sur l’énergie solaire photovoltaïque menés depuis 1978. Daniel Lincot est à l’origine d’innovations dans le domaine des procédés et des matériaux en couches minces. Il a aussi contribué de façon décisive à la structuration du domaine de l’interface recherche-industrie avec la création d’instituts dédiés, l’institut de recherche et développement sur l’énergie photovoltaïque (EDF/CNRS/Chimie ParisTech-PSL) en 2002, puis l’Institut photovoltaïque d’Île de France (IPVF) en 2013, dont il sera le directeur scientifique jusqu’en 2019. Il poursuit aujourd’hui avec un projet d’innovation industrielle.

Depuis 1979, l’Académie des Sciences remet chaque année le Prix « Ivan Peychés ». Ce prix est destiné à « récompenser des travaux portant sur les applications de l’étude des matériaux non métalliques notamment vitreux ou de l’énergie solaire ou, à défaut dans le domaine des Sciences appliquées ». Ivan Peychès (1906-1978) est un Académicien des Sciences, spécialiste du verre, directeur scientifique de la Compagnie de Saint-Gobain et Officier de la Légion d’honneur. En juillet 1973, il présidera à l’UNESCO, le premier congrès mondial sur l’énergie solaire. L’école de Villevaudé (Seine-et-Marne) porte depuis 1992 le nom d’Ivan Peychès, en hommage à l’Académicien qui vécut dans cette commune de 1947 à sa mort, le 30 septembre 1978 .