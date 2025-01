Voltalia construit sa premiÃ¨re centrale solaire en Colombie

Voltalia annonce le début de la construction d’un projet solaire de 19,7 mégawatts en Colombie. Situé dans la région de Tolima, le projet Los Venados sera le premier de Voltalia en Colombie. Alimenté par plus de 33 000 panneaux solaires, le projet est adossé à un contrat de 15 ans qui sera dédié aux acheteurs du secteur privé. Il couvrira la consommation annuelle d’électricité de plus de 40 000 habitants, évitant ainsi l’émission d’environ 23 000 tonnes de CO 2 par an. La mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.

Voltalia est actif en Colombie depuis 2019, développant un pipeline de plus de 350 mégawatts. Le paysage des énergies renouvelables du pays évolue rapidement, avec d’importantes opportunités de croissance dans les domaines de l’énergie solaire et éolienne. « Nous sommes fiers de lancer la construction de notre premier projet en Colombie. Nous voyons le potentiel de ce marché et nous sommes impatients d’explorer de nouveaux partenariats et projets, développés à partir d’opportunités greenfield dans le pays » assure Robert Klein, CEO de Voltalia.